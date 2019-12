Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsbäume für den guten Zweck verkauft

Stübbeken. Der Stübbeker Weihnachtsbaumverkauf ist in der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef seit mehr als 30 Jahren eine liebgewonnene Tradition. Seit vier Jahren nunmehr veranstaltet die Gemeinde ihn zusammen mit der Dorfgemeinschaft Stübbeken, und er wurde zudem um einen gemütlichen Adventstreff, bei dem sich Jung und Alt begegnen, erweitert.

Am Samstag vor dem dritten Advent war es jetzt wieder so weit. 90 Nordmann- und Edeltannen vom Hof Loose in verschiedenen Größen wurden an der Josefskirche zum Kauf für den guten Zweck angeboten. Schließlich wird damit das Namibia-Projekt des Josefswerks unterstützt. Der Weihnachtsbaumverkauf wurde wieder einmal gut von der Bevölkerung angenommen. Dabei war der Lieferservice bis vor die Haustür im Stübbeken und in Letmathe ein gern gesehenes Bonbon. Doch bis der richtige Baum für das Wohnzimmer erst einmal eingenetzt war, musste er aus der Masse ausgewählt werden. Gemeinsam betrachteten die Familien die Bäume und prüften sie mit ihrem Blick auf passende Größe und Dichte.

Mitbringsel und Aktionender „Bunten Bude“

Aber nicht nur das richtige Weihnachtsbäumchen für daheim gab es am Samstag in Stübbeken. Der Adventstreff lockte wieder mit ein paar Ständen. Natürlich hätten sich die Stübbeker für ihre Traditionsveranstaltung besseres Wetter gewünscht, so musste man das Beste aus der Situation machen. Es wurden an den Ständen selbst gebastelte Weihnachtsmitbringsel angeboten, und die jungen Besucher kamen mit den Aktionen der „Bunten Bude“, bei denen für Spiel und Spaß garantiert war, voll und ganz auf ihre Kosten. Der Adventstreff wäre im Stübbeken nicht so beliebt, wenn er den Dorfbewohnern nicht die Gelegenheit offerieren würde, gemütlich zu plaudern und so in der stressigen Vorweihnachtszeit ein wenig zu entschleunigen.

Mit der richtigen Verpflegung dabei geht dies natürlich umso besser. Die Organisatoren der Dorfgemeinschaft hatten wieder jede Menge für das leibliche Wohl aufgefahren. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken fließt in die Vereinskasse der Dorfgemeinschaft.

Einige Nordmanntannensind noch zu haben

Wenngleich der Stübbeker Weihnachtsbaumverkauf sich über große Resonanz freuen konnte, sind noch ein paar Restbäume übrig geblieben. Nordmanntannen von 2 bis 2,80 Meter suchen noch ein Zuhause. Interessierte können sich bei Markus Körner von der Dorfgemeinschaft unter02374/168971 melden.