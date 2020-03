Das Vereinsheim der Volksbühne Grürmannsheide an der Kirchstraße in Oestrich ist fast so etwas wie ein Museum über die lange Geschichte der 1919 gegründeten Amateur-Theatertruppe. Wer vom ersten Stock des ausgebauten Stallgebäudes, wo sich Übungsraum und Requisitenkammer befinden, in den Schankraum im Erdgeschoss zurückkehrt, kommt an einem Exponat nicht vorbei: Eine Leinwand, großflächig kalligrafiert mit den Worten: „60 Jahre Vereinsvergangenheit bedeutet eine Verpflichtung an die jüngere Generation: ,Führt unser Werk weiter mit derselben Kraft und Hingabe’“. Vor 40 Jahren bestand also schon Grund zur Sorge vor dem, was der Vorstand jetzt auch offiziell den verbliebenen 52 Mitgliedern mitgeteilt hat: Die Volksbühne ist am Ende, der Verein wird aufgelöst.

Auf verlorenem Posten ohne genug Hilfe hinter den Kulissen

Überalterung ist einer der Hauptgründe für diese Entscheidung, wird bei einem Gespräch mit Vorstandsmitglied Katja Gocz deutlich. „Wir hatten vielleicht noch zehn aktive Mitglieder, um die 30 waren im Mai bei der Feier zum 100-jährigen Jubiläum dabei“, berichtet die Schriftführerin.

Das Vereinsheim der Volksbühne in Oestrich gibt die Truppe zum Jahresende auf. Dass ein anderer Verein als Nachmieter folgt, erscheint unwahrscheinlich. Foto: Alexander Barth / IKZ

Die laufenden Kosten zu decken, sei zuletzt immer schwieriger geworden, wie vor allem ihr Ehemann Andreas Gocz als Kassenwart des Vereins immer wieder habe feststellen müssen. „Zwei Aufführungen im Jahr braucht es mindestens, um genug Einnahmen zu erzielen. Und wenn man berücksichtigt, was alles auch hinter und neben der Bühne gemacht werden muss, wie Auf- und Abbau, Kartenverkauf und Bewirtung, dann ist das mit weniger als 30 bis 40 Leuten, die anpacken können, kaum zu machen“, erläutert Katja Gocz.

Dass sich eine Reihe von ausgetretenen Mitgliedern in den vergangenen Monaten der neuen Truppe „Pätchwork“ um Jennifer Hülser angeschlossen haben, die selbst Ex-Mitglied des Traditionsvereins ist, hat beim Vorstand der Volksbühne teilweise Enttäuschung ausgelöst. So hatte Andreas Gocz auf der letzten Sitzung des Ortsrings Oestrich im Sinne der im Vereinsheim ausgestellten Mahnung zum 60-jährigen Bestehen an die Treue der Mitglieder appelliert und die Entscheidung über die Mitgliedschaft als eine „Frage der Moral“ bezeichnet. Die „Pätchwork“-Chefin wollte den Sachverhalt im Namen der Truppe nicht kommentieren – die Spieler hätten ihre Gründe, und jeder dürfe sich dazu eine eigene Meinung bilden, hieß es auf Anfrage nur.

Wie viele andere Vereine hat die Volksbühne Grürmannsheide feststellen müssen, wie schwer es geworden ist, Vorstandsposten zu besetzen. „Uns fehlt der Mittelbau. Für gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge finden sich immer genug Interessierte, aber Verantwortung möchte kaum noch jemand übernehmen“, klagt die Schriftführerin. Sie sehe an ihrer eigenen Tochter, dass der jüngeren Generation dazu die Zeit fehlt: „Die hat früher mal mitgespielt, und das hat ihr auch Spaß gemacht. Aber das Angebot an Freizeitbeschäftigungen ist heute einfach zu groß.“ Auch das Bedürfnis nach einem festen Treffpunkt sei bei den Jüngeren durch den hohen Grad der digitalen Vernetzung gesunken.

Historische Dokumente gehen an die städtischen Museen. Darsteller von diesen Fotos kennt Katja Gocz noch persönlich. Foto: Alexander Barth / IKZ

Den müssen die verbliebenen Mitglieder zum Jahresende aufgeben, denn dann läuft der Mietvertrag für das Vereinsheim aus. Derzeit gibt es offenbar keine Pläne, die Räumlichkeiten in dem Fachwerkhaus anschließend weiter zu vermieten. Das Mobiliar soll soweit als möglich an andere Vereine abgetreten werden, den Kostümbestand gilt es zu sichten. „Vieles ist Privatbesitz einzelner Mitglieder. Was mit dem Rest ist, müssen wir gucken. Vielleicht machen wir noch einen Trödel“, überlegt Katja Gocz.

Nervenkitzel und Glücksgefühle auf der Bühne

Heimatgeschichtlich bedeutsame Stücke wie alte Dokumente sollen an die städtischen Museen übergeben werden, die Volksbühne Höchsten hat Interesse an den Bühnenwänden angemeldet. „Was dann ganz am Ende übrig bleibt und keiner haben will, müssen wir verschrotten“, sagt Katja Gocz mit Bedauern. An allem haften Erinnerungen. Die heutige Schriftführerin stand zumindest früher noch leidenschaftlich gern selbst auf der Bühne. „Wenn man im ausverkauften Saalbau spielt, wenn alle lachen und es Szenenapplaus gibt, das ist Adrenalin pur“, schwelgt sie rückblickend.

Schlimmer als nie mehr aufzutreten wäre es für die Amateurtruppe jedoch gewesen, das Publikum zu enttäuschen. „Die Zuschauer hatten ja längst eine gewisse Erwartungshaltung“, gibt sie zu bedenken. Halbfertiges Bühnenbild, hektisch einstudierte Texte, Pannenserien -- das habe man allen Beteiligten ersparen wollen. „Bevor wir eine Leistung abliefern, mit der wir selbst unzufrieden sind, lassen wir es lieber ganz sein.“ Was bleibt, sind die vielen Freundschaften, die sich im Laufe von Jahrzehnten im Verein entwickelt haben. „Privat werden sich viele weiterhin treffen“, ist Katja Gocz überzeugt.