Letmathe. Sabine Paas bot in der voll besetzten Gaststätte Pollmeier ein unterhaltsames Programm aus Geschichten, Liedern und mehr

Von heiteren Szenen aus mehr als nur einer Ehe

„Spätere Scheidung nicht ausgeschlossen. Heitere Szenen aus (mehr als) einer Ehe“ – so lautete der Titel des Programms, das Sabine Paas jetzt in der bis auf den letzten Platz besetzten Gaststätte Pollmeier zum Besten gab.

„Es ist das dritte Mal, dass ich mit dem Stück auftrete. Aber egal, wie oft man eine Darbietung wiederholt, sie ist je nach Publikum immer anders“, erklärte Sabine Paas im Gespräch mit der Heimatzeitung. Sie habe sich dem Thema gewidmet, weil es „die Leute bewegt“.

Und so erwarteten die Zuschauer zwei Stunden mit bewegenden Geschichten und Liedern über Liebe, Ehe und Scheidung von vielen verschiedenen Autoren. Da gab es einen Text von Ephraim Kishon über „die beste Ehefrau von allen“, die am Silvesterabend einfach nicht ausgehfertig wird. Oder aber die Darstellung des „Ehekrachs“ von Kurt Tucholsky mit dem Fazit: „Das ist schwer: ein Leben zu zweit. Nur eins ist noch schwerer: einsam sein.“ Viel Wahrheit erkannte man auch in dem Zitat des Philosophen Kierkegaard: „Heirate oder heirate nicht – du wirst beides bereuen.“

Kurzweiliger Abend mit lebendigen Geschichten

Sabine Paas schaffte es dank der gelungenen Textauswahl, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, in dem sich der eine oder andere sicher zwischendurch wiedergefunden hat. Stilecht in weißem Kleid, mit passender Mimik wie Gestik und unter Zuhilfenahme von einem Puppen-Brautpaar, machte Sabine Paas die Geschichten wunderbar lebendig und sorgte für einen kurzweiligen Abend. Vor der Pause hatte sie zudem das Publikum besonders gelungen eingebunden: Die Zuschauer sollten entscheiden, ob der Protagonist in einem der Stücke sich scheiden lassen solle oder nicht. Die beste Begründung sollte gewinnen.

Und so konnte sich später ein Gast über ein kleines Buch als Präsent freuen mit dem passenden Titel: „Freude soll dauern ein Leben lang“ nach Joachim Ringelnatz.

Freuen konnte sich auch Sabine Paas über den erfolgreichen Auftritt, der ihrer Meinung, dass man hier ein Thema gefunden habe, welches Menschen bewegt, vollkommen Recht gab.