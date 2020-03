Neun Tage ist es mittlerweile her, dass Christine Reutter und Arnold Brock in ihrem Hotel auf Zypern unter Quarantäne gestellt worden sind (wir berichteten). Neun Tage, an denen sie ihr Zimmer bis auf Weiteres nicht verlassen durften. „Es gibt zehn neue Coronafälle“, berichtet Christine Reutter am Mittwochnachmittag. „Uns selbst geht es immer noch gut. Wir haben uns auch so gut es ging an die Quarantänevorschriften gehalten“, erzählt sie am Telefon. Doch nicht jeder Hotelgast nehme die Quarantäne ernst. Irgendwie schaffen es einige der Urlauber, sich an den hoteleigenen Strand wegzustehlen, um zumindest etwas Sonne zu tanken. Von ihrem Balkon aus können Christine Reutter und Arnold Brock das Treiben am Strand beobachten und nur die Köpfe schütteln. „Die liegen dort wie die Sardinen in der Büchse, nur um etwas braun zu werden.“

Dabei wird das sehr weitläufige Hotelgelände, das aus mehreren Hotelgebäuden und Bungalows besteht, überwacht – vom Dach des gegenüberliegenden und auch an der Schrankenanlage.

Türen zum Treppenhaus mit Schrauben verriegelt

Am Mittwochmorgen gab es für die Urlauber jedoch einen Schockmoment. In einem Video, das ein weiterer Hotelgast in einer Whatsapp-Gruppe teilte, sieht man, dass die Türen, die vom Hotelflur ins Treppenhaus führen, verschlossen sind, mehr noch, sie sind mit Schrauben verrammelt. Im Falle eines Brandes gebe es auf diesem Weg kein Entkommen. „Arnold hat heute Morgen Frühstück geholt und hat beobachtet wie jemand mit einem Akkuschrauber durch das Treppenhaus gelaufen ist“, berichtet Christine Reutter weiter. „Das macht einen einfach sprachlos.“ Warum die Türen mit Schrauben verriegelt wurden, weiß niemand. Auch die Reiseleitung gab diesbezüglich keine Informationen weiter.

Die Türen zum Treppenhaus wurden mit Schrauben verriegelt. Foto: Privat

War es eine Maßnahme, um die Urlauber in ihre Quarantäne zu zwingen? „Das ist schwer zu beantworten, ich wüsste aber keinen anderen Grund“, sagt Christine Reutter. Nachdem das Video in der Gruppe gepostet wurde, wurden die Schrauben wieder entfernt. Die Schraubenlöcher und der Staub auf dem Drehknopf sind die einzigen verbliebenen Spuren.

Nur schwer kommen die Letmather an Informationen durch die Reiseleitung heran. Dass es zehn neue Infizierte geben soll, haben sie durch eine Urlauberin aus einer weiteren Reisegruppe erfahren. „Ich habe die Reiseleiterin gefragt, ob das Gerücht stimmt“, berichtet Christine Reutter. Ein knappes „Ja, leider“ kam als Antwort zurück. Die Leitung bestreitet, dass die Quarantäne durch die neuen Fälle verlängert werde, die Infizierten stammten alle aus der Stuttgarter Reisegruppe. Die Reiseleitung stünde in Kontakt mit dem Außenministerium, um die Ausreise am 24. März zu veranlassen. „Ich bin gespannt, ob das wirklich so klappt.“