Überholverbot für „Zum Volksgarten“ in Letmathe beantragt

Letmathe Die Ratsfraktion der Grünen beantragt ein Überholverbot für eine Straße in der Letmather Innenstadt.

Eine Beratung über ein "Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen in der Straße 'Zum Volksgarten'" beantragt die Grünen-Ratsfraktion für die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses am 3. Februar. In der Begründung heißt es, dass es immer wieder zu sehr gefährlichen Überholvorgängen komme. Durch an den Seiten parkende Autos sei der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern an keiner Stelle einzuhalten. Da an der Straße die Realschule Letmathe liege, werde sie auch durch Radfahrende Schüler genutzt. Die Anordnung des beantragten Überholverbotes (Verkehrszeichen 277.1) würde somit zur Schulwegsicherung beitragen.