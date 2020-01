Letmathe/Stübbeken. Der Letmather DRK-Ortsverein wünscht sich mehr neue Gesichter.

Treue Blutspender ausgezeichnet

Besonders treue Blutspender hat der Vorstand des DRK-Ortsvereins Letmathe nicht nur mit Urkunden und Nadeln, sondern auch mit einem Essen nebst gemütlichem Beisammensein in der „Rübezahlbaude“ geehrt.

Vor der Auszeichnung gab es einen Rück- und einen Ausblick des 1. Vorsitzenden Matthias Zemelka, der beispielsweise die Neuerungen in Sachen Digitalisierung, die im zweiten Halbjahr zu erwarten sind, vorstellte. So läuft derzeit ein Pilotprojekt, das die Papierflut ausbremsen soll. „Bisher war es ja so, dass vor jeder Spende erst einmal ein ausführlicher Fragebogen ausgefüllt werden musste. Den können die Spender, wenn sie möchten, künftig schon zu Hause am mobilen Endgerät ausfüllen und dadurch Zeit sparen“, erklärt Zemelka. Wer sich nicht dazu in der Lage sehe, könne dies auch beim Spendetermin erledigen – dann aber auch digital. Alle Informationen zum Spender werden dann verknüpft.

837 Frauen und Männer kamen zu zwölf Terminen

Erfreulich war die Entwicklung der Zahlen: Im vergangenen Jahr sind zu den elf eigenen Spendeterminen des Ortsvereins und einem Sondertermin der Hexion GmbH 837 Spender gekommen, 62 zum ersten Mal. „Das dürften gerne noch mehr werden“, so Zemelka.

Er zeichnete für 40 Blutspenden Elisabeth Klusmann, Peter Reiche und Dirk Rösner aus. 50 Spenden: Doris Humke, Horst Gerdes, Ingo Wiechotzek, Günter Schmidt und Marcus Walter. 60 Spenden: Petra Simon, Michaela Ortmann, Alexander Krauß, Ernst-Josef Laqua und Mike Schmidt. 70 Spenden: Ingeborg Gaebel und Friedrich Koch. 75 Spenden: Angelika Steuer und Burkhard Sichelschmidt. 90 Spenden: Jutta Gerbe, Elke Bank, Werner Simbeck, Rolf Teves-Humme und Peter Nottebohm. 130 Mal gespendet hat Ursula Liedtke. Die Mehrheit war jedoch nicht anwesend, teils aus Krankheitsgründen.