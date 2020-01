Letmathe. Iserlohner und Hemeraner FDP-Mitglieder hören Vortrag von Bundestagsmitglied Otto Fricke.

Tipps vom Haushalts-Schwergewicht

Der Wahlkampf steht bevor, ein guter Grund also, sich von einem erfahrenen Bundestagsabgeordneten „auf Kurs“ bringen zu lassen. So geschehen am Dienstagabend im Winner-Forum, wo der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Otto Fricke, zunächst vor etwa 30 Mitgliedern der Iserlohner und Hemeraner Liberalen referierte und anschließend Fragen beantwortete.

„Warum Haushaltspolitik sexy ist“ lautete das Thema des Krefelder Juristen, der von 2005 bis 2009 dem Haushaltsausschuss vorstand. Anhand einer Vielzahl praktischer Beispiele machte er seinen Zuhörern deutlich, wie sie „beim Bier mit Freunden“ oder am Wahlkampfstand Bürgern gegenüber auf Fragen rund um das Thema reagieren sollten. Wer nach Kosten frage oder sich beispielsweise gegen den Bau einer neuen Eissporthalle stelle, sei pauschal immer „der Böse“. „Man muss auf die Vernunftebene gehen“, so Frickes Rat. Und: „Unsere Aufgabe als Liberale ist es immer, darzustellen, was das kostet.“ Würde es um Fördergelder von Bund oder Land gehen, müsse auch danach geschaut werden, was dafür von der Kommune zu leisten ist.

Grund- und Gewerbesteuer waren ebenso Themen wie die Verschuldung von Städten und Gemeinden. Zu Letzterer erklärte Fricke: „Es ist nicht schlimm, verschuldet zu sein. Aber man muss den Kommunen helfen, die in der Zinsfalle stecken, jedoch sie nicht komplett von Schulden befreien.“ Dass der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigte und viel kritisierte Fonds komme, steht für den FDP-Experten außer Frage. Jedoch sei es eben „schwierig zu entscheiden, wer was kriegen soll“. Vor allem mit Blick auf die Übernahme von Altschulden sieht er die Gefahr, dass dies „nur eine gewisse Art von Belohnung“ für diejenigen bedeute, die nach dem Prinzip „im Himmel ist Jahrmarkt“ verfahren seien.

In Richtung „GroKo“ und sinkender SPD-Akzeptanz erklärte Fricke, dass er dies für gefährlich halte, weil die Sozialdemokraten bis dato als „Klebstoff unserer Gesellschaft“ anzusehen waren. Er rechnet nicht mit einem „GroKo“-Ende.