Glaube Taizé-Gottesdienst am Sonntag in Letmathe

Letmathe. In der Friedenskirche beginnt am Sonntag um 18 Uhr ein ganz besonderer Gottesdienst.

Unter dem Motto „Tief in uns verborgen ist eine Quelle, aus der Leben fließt“ beginnt am kommenden Sonntag, 28. Juni, um 18 Uhr in der Letmather Friedenskirche ein Taizé-Gottesdienst. Interessierte sind eingeladen, den von einem Ensemble gesungenen Liedern zu lauschen, mitzusummen und der Quelle nachzuspüren, die alle nährt – und das alles natürlich mit dem „coronabedingten“ Abstand.