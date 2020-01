Grüne. In der Grüne sind die Sternsinger am Sonntag im Einsatz.

Sternsinger brechen nach Gottesdienst auf

Die Sternsinger in der Grüne brechen am Sonntag, 12. Januar, nach dem Aussendungsgottesdienst in Herz Jesu auf, der um 10 Uhr beginnt und nicht, wie zuletzt angegeben, um 19 Uhr. Wir bitten um Entschuldigung. Das Vorbereitungstreffen startet wie berichtet am Freitag, 10. Januar, um 16 Uhr im Pfarrheim.