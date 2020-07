Rückenfit-Kurs im Volksgarten Letmathe

Letmathe. Am Dienstag, 14. Juli, gibt es von 9 bis 10 Uhr einen Rückenfit-Kurs im Letmather Volksgarten.

Umsonst und draußen finden in diesem Sommer wieder zahlreiche unterschiedliche Sportkurse im Volksgarten statt. Am Dienstag, 14. Juli, gibt es von 9 bis 10 Uhr einen Rückenfit-Kurs. Dabei wird die Rücken- und Bauchmuskulatur mobilisiert und mit gezielten Workout-Übungen stabilisiert. Durch spezielle Dehnungsübungen erlangen die Teilnehmer mehr Beweglichkeit. Mitzubringen sind eine Matte oder Decke sowie zwei kleine gefüllte Trinkflaschen für das Hanteltraining. Jeder kann mitmachen, der Lust auf Bewegung in der Gruppe und an der frischen Luft hat - natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Bestimmungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber eine Registrierung vor Ort. Weitere Infos unter www.ksb-mk.de.