Die Streitfrage über den Weiterbau der A 46 wird vielleicht noch bis zum Jüngsten Gericht verhandelt werden, Tatsache ist: Die Autobahn endet in Hemer und wird dort wieder zur Bundesstraße 7. Bis in die 1970er Jahre hinein war das die schnellste Möglichkeit, mit dem Auto den Weg zu befahren, den in der Zeit nach Karl dem Großen einst deutsche Könige bereist haben. Wie der an Heimatkunde interessierte Geschichtsstudent Jan Lemmer recherchiert hat (wir berichteten über seine Ergebnisse zum Bau der Ruhr-Sieg-Bahn), gehen Überlegungen, wie sich der Verkehr auf der B 7 entlasten ließe, bis in die 1930er Jahre zurück.

Über Jahre verschärft das Bauprojekt die Wohnungsnot

„Ersatzbundesstraße“, kurz EB 7, heißt das Projekt zu Beginn, bis zum Zweiten Weltkrieg geht es über Ideen nicht hinaus. Im April 1952 treffen sich Vertreter verschiedener Verwaltungsebenen in Hagen, um den überlasteten Verkehr im Raum Letmathe-Hohenlimburg zu erörtern – eine „wegweisende“ Zusammenkunft für den späteren Autobahnbau, meint der Historiker. Zu den innerstädtischen Problemzonen zählt die sogenannte „Mausefalle“, an der die B 7 und die B 236 aufeinandertreffen. Für die langwierigen Planungen werden diverse Bereiche als möglicher Baugrund für den noch nicht geklärten Verlauf der neuen Schnellstraße reserviert, so der Pillingser Kopf, das Schleddetal, das Kreisbahndepot an der Ellebrecht-Kreuzung und der Steinbruch am Burgberg.

Das Projekt steht unter keinem guten Stern: Fehlende topographische Karten, die damals noch ohne digitale Hilfsmittel erstellt werden müssen, bewirken erste Verzögerungen. Für weiteren Unmut sorgt die Wohnungsnot: Die Bevölkerung ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter gewachsen, dazu kommen Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten – in dieser Situation große Flächen für den Straßenbau zu reservieren, dafür hat nicht jeder Verständnis. Zu allem Überfluss entwickelt sich der Ausbau der B 233 Unna-Iserlohn zu einem Konkurrenzprojekt, obwohl der Iserlohner Baurat Willi Brasse schon 1955 feststellt: „Dies würde die Probleme (. . .) nicht lösen.“Als Chef der Letmather Verwaltung nimmt Stadtdirektor Hermann Schoßier im gleichen Jahr an einer überregionalen Sitzung auf der Hohensyburg teil, bei der es um die „Anbindung der Landstraßen an die A1“ geht. Bürgermeister Josef Vieler berichtet von einem Erfolg: Die EB 7 soll als A1-Zubringer eine größere Chance auf Verwirklichung haben, was der IKZ im Juni 1956 als so gut wie entschieden bejubelt.

Doch ein Jahr später wankt das Projekt bereits wieder: Eine von der Landesregierung beauftragte Verkehrsstudie bezweifelt die statistische Grundlage der Neubau-Befürworter, nur jeder vierte Pendler nutze die B7 überhaupt, heißt es darin. Hohenlimburg und Iserlohn booten Letmathe daraufhin aus und beschließen stattdessen den Ausbau der Ortsdurchfahrten, was vor allem bei den heimischen Unternehmern für einen Aufschrei sorgt. „Allein aufgrund der enormen Güterbelastung von knapp zwei Millionen Tonnen (ähnlich der Belastung der Ruhr-Sieg-Bahn) sei hier der Neubau der Straße zwangsläufig notwendig“, zitiert Jan Lemmer aus einem Schreiben der IHK. 820 von 822 befragten Betrieben im Kreis Iserlohn sprechen sich für den Neubau als einzige Lösung aus.

Mauschelei könnte die A 46 vor dem Aus bewahrt haben

Als der Bund den Ausbau der Ortsdurchfahrten bezuschusst und 1957 die Planungskosten der A 45 in Höhe von 220.000 Mark übernimmt, die als alternativer Zubringer für die A 1 gilt, scheint das Projekt vor dem Aus zu stehen. Erst eine neuerliche Studie, die Hermann Schoßier über Dr. Norbert Ley, den Leiter der Landesplanungsbehörde (der in Letmathe ein Haus für seinen Ruhestand zu bauen gedenkt) anstößt, kommt 1960 zu einem gegenteiligen Ergebnis. Inwieweit solche Mauscheleien die behördliche Entscheidung tatsächlich beeinflusst haben, müsse „dahingestellt bleiben“, sagt Jan Lemmer vorsichtig.

In jedem Fall beginnt ein 18-köpfiges Team im November 1960 mit konkreten Planungen, vierspurig und „autobahngleich“ soll die neue Straße ausgebaut werden. Bis der endgültige Verlauf feststeht, vergehen weitere fünf Jahre, der Bau in mehreren Etappen zieht sich schließlich von 1966 bis 1976 hin. Im Nachhinein gibt Jan Lemmer den Befürwortern des Projekts Recht: „Die Eröffnung der nunmehr zur Autobahn aufgestuften EB 7 brachte die notwendige Entlastung für Letmathe und Iserlohn. Die Wegstrecke zwischen Letmathe und Hemer verkürzte sich um mehr als 50 Prozent, die Innenstädte wurden erheblich entlastet.“ Das Verkehrsvolumen war im Kreis Iserlohn zwischen 1954 und 1964 noch stärker angewachsen ( 174 Prozent) als im Bundesdurchschnitt (131 Prozent).

Jan Lemmer kommt aber auch zu dem Schluss, dass die Autobahn nicht zu einem ähnlichen Entwicklungsschub wie die Eisenbahn geführt hat. Zudem habe sich schon bei der Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1935 eine „Dominanz Iserlohns“ abgezeichnet, Letmathe habe sich früh zu einem „Umschlagplatz für die Iserlohner Industrie“ entwickelt – ein Prozess, der mit der umstrittenen kommunalen Neuordnung 1975 nur seinen konsequenten Abschluss gefunden habe. Ein beliebtes „was wäre wenn“-Szenario lässt der Historiker nicht gelten: „Auch ein Bau der projektierten Bahn von Schwerte nach Letmathe hätte dies nicht geändert, sondern diesen Effekt wahrscheinlich nur weiter verstärkt.“

Wissenschaftliche Aufsätze von Jan Lemmer zu diesen Fragen erscheinen voraussichtlich im Sommer in den Zeitschriften „Der Märker“ und „Hohenlimburger Heimatblätter“.