Verkehr Polizei überprüfte Geschwindigkeit in und um Letmathe

Grüne. Jagd auf Temposünder haben die Beamten unter anderem in der Grüne und in Oestrich gemacht,

An der Untergrüner Straße hat die Polizei am Donnerstag zwischen 7.30 und 9.20 Uhr die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen. Insgesamt wurde das Tempo von 840 Fahrzeugen überprüft. 17 Autofahrer waren zu schnell unterwegs und müssen ein Verwarngeld zahlen. Der höchste Messwert lag bei 67 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Bereits am Mittwoch blitzte die Polizei an der Kampstraße in Oestrich. Hier wurden zwischen 10.50 und 11.40 mit dem Radargerät 25 Fahrzeuge gemessen, ein Fahrer fiel mit 45 Stundenkilometern bei erlaubten 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft auf.

An der Lösseler Straße sind am Mittwoch zwischen 14.45 und 15.50 Uhr 80 Fahrzeuge gemessen worden. Sieben Autofahrer waren zu schnell und müssen ein Verwarngeld bezahlen, der höchste Messwert lag hier bei 50 km/h bei erlaubten 30 innerhalb geschlossener Ortschaft.