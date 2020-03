Wenn der Planungsausschuss zustimmt, dann kann der Bereich um den Dorfbrunnen am Dorfplatz im Stübbeken mit Spielgeräten, einer neuen Pflasterung und Neupflanzungen aufgewertet werden. Das erklärte Baudezernent Thorsten Grote bei einem Treffen mit Vertretern der Dorfgemeinschaft Stübbeken und der CDU-Ratsfraktion Iserlohn. Dafür veranschlagt der Baudezernent Kosten in Höhe von 35.000 bis 40.000 Euro. Er brachte zu dem Informationstreffen vor Ort Pläne für den Bereich mit.

Die Ligusterhecke solle als Abgrenzung zum Bereich Dorfstraße Straße/Ecke Fürst-Adolf-Weg erhalten bleiben, müsse aber niedrig geschnitten werden. Beide Eingänge des Bereichs sollen ebenso wie die drei Bäume erhalten werden. Umlaufend um die Hecke könnte noch zur Verschönerung ein Blühstreifen angelegt werden.

Balancespielgerät füralle Altersgruppen

Nach seinen Plänen können im Bereich der Bänke die Spielgeräte installiert werden: Grote schlug dafür ein Balancespielgerät für alle Altersgruppen vor, mit dem das Körpergefühl trainiert werden kann. „Das hält alle Gewichtsklassen aus“, sagte er. Hinzu kommen zwei „Grashalme“, mit denen Bewegungsspiele möglich sind.

Erfahrungsgemäß haben die Dorfbewohner vielfach Sandkästen und Schaukeln in ihren Gärten, deshalb könne man auf solche Elemente in diesem Bereich verzichten. Von einer Wiederbelebung des Trinkwasserbrunnens, der seit Jahren bepflanzt ist, rät Thorsten Grote ab. Das würde zu aufwändig werden und gebe möglicherweise Probleme mit der Trinkwasserhygiene. Er schlägt vor, den Brunnen, in dem derzeit vertrocknete Blumen sind, neu zu bepflanzen. „Wir können viel machen, aber dafür müssten sich Freiwillige finden, die sich dafür verantwortlich fühlen und für die regelmäßige Bewässerung sorgen“, sagte Torsten Grote. Er verwies auf das bewährte Modell in verschiedenen Iserlohner Stadtteilen mit den Spielplatzpaten und wünscht sich eine Patenschaft aus den Reihen der Dorfgemeinschaft für diesen Bereich.

Deren Vorstandsmitglieder Thomas Haarmann, Franz-Josef Schlieker und Markus Körner verwiesen auf mehrere Beete im Dorf, die bereits von Freiwilligen regelmäßig betreut werden. Sie zeigten sich überzeugt davon, dass sich auch für den Bereich um den Dorfbrunnen Paten finden lassen.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Dorfbewohner hier wieder treffen, während die Kinder hier spielen“, erklärte Vorsitzender Thomas Haarmann. „Der Platz ist bei uns etwas in Vergessenheit geraten. Wenn er jetzt durch diese Maßnahmen verschönert wird, können wir ihn in unsere Veranstaltungen mit einbeziehen. So beispielsweise beim Aufstellen des Maibaums am 30. April.

Für die CDU-Vertreter und die Dorfbewohner ist neben der Aufwertung des Bereichs um den Brunnen besonders wichtig, dass die Dorfeinfahrt saniert wird. Da waren sich alle Beteiligten bei dem einig. Sollte der Planungsausschuss grünes Licht geben, dann könnte die Bepflanzung noch in diesem Jahr erfolgen. Die übrige Neugestaltung würde dann im Frühjahr 2021 realisiert werden können.

Wie CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges erläuterte, hatte die Union im Mai vergangenen Jahres den Antrag gestellt, die kleine grüne Insel rund um den Dorfbrunnen aufzuwerten. Der Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer hatte bereits auf Antrag der CDU in 2013 eine regelmäßige Pflege des Grüns und der Natursteine vorgenommen. Dennoch wirkt das Areal recht lieblos, wie alle Beteiligten bei dem Treffen jetzt feststellen mussten.

Eva Kirchhoff wunderte sich, dass eine Gedenktafel mit einem Porträt des Siedlervaters Willy Haarmann in Kniehöhe an dem Brunnen angebracht ist. Schöner wäre es, wenn man diese auf eine separate Steele anbringen könnte, um angemessener an ihn zu erinnern, sagte die Bürgermeister-Kandidatin der CDU.

Wer schuf die Gedenktafel für Willy Haarmann?

Welcher Künstler sie geschaffen hat, ist unbekannt, sagte Willy Haarmanns Sohn Thomas, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Stübbeken. Das soll in Absprache mit der Geschichtswerkstatt geklärt werden. Thorsten Grote sagte: „Wir wollen niemandem auf die Füße treten und könnten uns vorstellen, das mit dem Künstler abzustimmen, ob er dem zustimmt. Da würden wir von Seiten der Stadt aus nicht dran gehen.“

Da der Planungsausschuss am 22. April tagt, besteht noch Zeit, weitere Details abzustimmen. Die Vertreter der Dorfgemeinschaft luden bei dieser Gelegenheit zu ihren nächsten Veranstaltungen ein, so der Aufstellung des neuen Maibaumes am 30. April. „Inwieweit im Anschluss der Tanz in den Mai stattfindet, können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, sagte Thomas Haarmann. Mit Blick auf die Corona-Krise hatte der Vorstand seine Jahreshauptversammlung am Freitag abgesagt.