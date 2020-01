Neue Predigtreihe blickt auf die Sonnenseite des Daseins

Letmathe. Unter dem Titel „Ein Stück vom Himmel“ wollen die evangelischen Kirchengemeinden mit Sonntagspredigten ihre Feierkultur neu entdecken.

„Sundays for Future“ lautet der Untertitel der neuen Predigtreihe „Ein Stück vom Himmel“ der evangelischen Kirchengemeinden in Letmathe, Oestrich, Dröschede, auf dem Roden und in Dahlsen. Eine bewusste Anspielung auf die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“, die Pfarrer Burckhardt Hölscher jedoch nicht falsch verstanden wissen möchte. „Es sieht manchmal so aus, als würde die Kirche auf das laufende Klimaschutzpferd aufspringen, aber den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung gab es schon vorher“, betont er. Bereits in den 80er Jahren, als die Katastrophe von Tschernobyl und der Kalte Krieg für große Verunsicherung sorgten, hätten sich deutsche Protestanten für die natürliche Umwelt stark gemacht.

Letmathe Themen und Termine von „Sundays for Future“ Pfarrer Burckhardt Hölscher predigt unter dem Titel „Gott ­feiern“ über den Gottesdienst.

Pfarrerin Birgit Johanning predigt unter dem Titel „Beziehung ­feiern“ über das Gebet.

Pfarrer Volker Horst und Pfarrer Bernd Neuser predigen unter dem Titel „Gemeinschaft feiern“ über das Abendmahl.

Pfarrerin i. Pr. Isabelle Niehus und Pfarrer Uwe Schule predigen unter dem Titel „Leben feiern“ über die Taufe. Veranstaltungsorte der Reihe „Ein Stück vom Himmel“ sind die Friedenskirche in Letmathe, die Evangelische Kirche in Oestrich, die Christuskirche auf dem Roden und die Auferstehungskirche in Dahlsen. Termine am 2. Februar:

10 Uhr – Oestrich (Horst),

mit Abendmahl

10 Uhr – Roden (Hölscher)

10.15 Uhr – Letmathe (Schulte) Termine am 9. Februar:

10 Uhr – Oestrich (Schulte)

10 Uhr – Dahlsen (Niehus)

10.15 Uhr – Letmathe (Horst), mit Abendmahl Termine am 16. Februar:

10 Uhr – Oestrich (Schulte)

10 Uhr – Roden (Neuser),

mit Abendmahl

10.15 Uhr – Letmathe (Hölscher) Am 8. März predigt Birgit Johanning beim gemeinsamen Regionalen Abschlussgottesdienst in der Friedenskirche Letmathe.

Eine von ihnen war Birgit Johanning: „Als ich damals in Heidelberg studierte und wir jungen Leute protestierten, sagte eine ältere Frau zu mir: ,Ihr geht auf die Straße und wir beten, das ergänzt sich.’ Das ist auch heute so“, sagt die heutige Pfarrerin. In dasselbe Horn stößt Burckhardt Hölscher, wenn er betont: „Die Kirche ist kein klimapolitischer Trittbrettfahrer, eine Gegenveranstaltung ist unsere neue Predigtreihe aber auch nicht.“

Isabelle Niehus, die am vergangenen Sonntag feierlich in ihr Amt als Pfarrerin für Oestrich eingeführt worden ist, merkt an, dass den Menschen vor allem bei Beerdigungen ihre Rolle als „Geschöpf zwischen Himmel und Erde“ wieder bewusster würde: „Die Formulierung ,Asche zu Asche, Staub zu Staub’ führt ihnen vor Augen, dass ihr Körper am Ende zur Erde zurückkehrt. Das lässt viele über ihre Beziehung zur natürlichen Umwelt nachdenken. Diese Beziehung bildet die Grundlage dafür, sich für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen.“

Mit der neuen Predigtreihe, das spiegeln die Einzelthemen wider, rücken die Gemeinden die Kultur des gemeinsamen Feierns in den Mittelpunkt. „Unsere Zeit wird immer rastloser und damit auch gottloser“, begründet Volker Horst dieses Anliegen. Birgit Johanning erläutert weiter: „Es geht um die Befreiung vom ständigen Machensdruck, von Drohbotschaften und Moralaposteln. Wir wollen das Leben bejahen, auch in seinen Molltönen, ohne den Untergang herbeizusehnen.“

Für junge Christen ist die Angst vor dem Untergang neu

Auch junge Christen, berichtet Isabelle Niehus, kämen mit Sorgen über die Zukunft des Planeten zu ihr, auf der Suche nach Trost. Denn wer etwa die Angst vor einer nuklearen Verwüstung des Planeten nie am eigenen Leibe gespürt habe, für den sei es eine neue und erschütternde Erfahrung, festzustellen, „das es tatsächlich vorbei sein könnte“, dass sich der Verlust der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen in der eigenen oder in der Lebenszeit der eigenen Kinder ereignen könnte.

Auch Birgit Johanning macht bei ihrer täglichen Arbeit die Erfahrung, dass der Klimawandel viele Menschen verunsichert. Sie fühlt sich „erinnert an die Stimmungslage in der Zeit nach den Anschlägen auf deutsche Weihnachtsmärkte“ und ist überzeugt, dass die Kirche darauf reagieren sollte. Die Pfarrer wollen, ohne die Schattenseite auszublenden, die Sonnenseite des Daseins wieder stärker ins Bewusstsein rücken.

„Es geht um Segen“, erklärt Volker Horst, was, wie Birgit Johanning beisteuert, ein Begriff, der vom lateinischen „bene-dicere“, also „gutes-sagen“ abstammt. Volker Horst: „Die Frage lautet, wie will Gott, auch durch uns, Segen zu den Menschen bringen? Darum geht es.“ Den Auftakt zur Reihe machen drei Predigten am Sonntag, 2. Februar, den Abschluss bildet ein gemeinsamer Gottesdienst am 8. März.