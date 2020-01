Letmathe/Iserlohn. Der neu gestaltete Platz an der Fingerhutsmühle braucht noch einen richtigen Namen. Bis 21. Februar nimmt die Verwaltung Vorschläge entgegen.

Namenswettbewerb für die Stadtspange West eröffnet

Wer sich über die Rede von der so genannten Stadtspange West in den vergangenen Monaten eher verwundert hat, lag im Prinzip richtig, denn dabei handelt es sich um einen Kunstbegriff. Völlig willkürlich ist dieser nicht: Zum Ausdruck kommen soll damit die stadtplanerische Umrahmung der Innenstadt durch die umgestalteten Areale an den beiden Lennebrücken. Mehr als ein Arbeitstitel ist es letztlich aber doch nicht, deshalb braucht der Bereich mit dem neuen Spielplatz zwischen Fingerhutsmühle und ­R-Café noch einen dauerhaften Namen.

Bei der feierlichen Eröffnung der „Stadtspange Ost“ hatte Bürgermeister Peter Paul Ahrens im Mai 2017 zu einem Wettbewerb ausgerufen, der große Resonanz hervorrief. Die Jury, bestehend aus neun Mitgliedern aller Ratsfraktionen, hatte Ende November 2017 die Qual der Wahl aus 86 Anregungen, die heimatverbundene Bürger formuliert und eingereicht hatten. Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten von „Letnetti“ aus, ein Name, der in der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes auftaucht, das sich später zu Letmathe entwickelte.

Heimatkundlich fundierte Ideen sind gern gesehen

Als die Stadtspange West Ende August auf dem Brückenfest offiziell übergeben wurde, verzichteten die städtischen Vertreter darauf, den nächsten Namenswettbewerb auszurufen. Auf mehrmalige Nachfrage unserer Redaktion versicherte die Verwaltung zwar, dass dies grundsätzlich wieder geplant sei, der Startschuss dazu blieb jedoch monatelang aus. Jetzt ist es offenbar doch soweit: In einer öffentlichen Mitteilung bittet die Stadt Iserlohn die Letmather Bürger um Vorschläge. Besonders gefragt, so viel ist anzunehmen, werden auch diesmal Namen sein, die mit der Geschichte von Letmathe, lokalen Anekdoten, kulturellen Eigenheiten oder Personen zu tun haben, die Letmathe geprägt haben.

Wer eine gute Idee hat, wie der neue Platz zwischen Promenade und Hagener Straße, heißen könnte, ist eingeladen, seinen Vorschlag schriftlich einzusenden an folgende Adresse: Stadt Iserlohn, Abteilung Städtebauliche Planung, Werner-Jacobi-Platz 12, 58636 Iserlohn. Auch per E-Mail nimmt Sabine Mäffert, telefonisch erreichbar unter 02371/217-2359, Ideen entgegen unter sabine.maeffert@iserlohn.de. Einsendeschluss ist am Freitag, 21. Februar. Die Stadtverwaltung kündigt an, dann eine entsprechende Vorlage vorzubereiten für die politischen Gremien, die schließlich über die Namensgebung entscheiden werden.