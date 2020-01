Mut, Zuversicht und süße Marmelade in der Grüne

„Es gibt viel zu tun. Packen wir es an!“ – unter diesem Credo standen die Ansprachen von Iserlohns stellvertretendem Bürgermeister Michael Scheffler und Stadtbaurat Thorsten Grote beim Jahresempfang der Arbeitsgemeinschaft Grüner Ortsvereine im Feuerwehr-Center in der Grüner Talstraße.

Vorsitzender Berndt Schlüter freute sich über das volle Haus und konnte sich bei der Begrüßung der zahlreichen Vertreter der Parteien, darunter auch diverse Bürgermeister-Kandidaten, einen ironischen Hinweis auf die kommende Kommunalwahl nicht verkneifen.

Grüne als liebenswerter Stadtteil mit Vorbildfunktion

Fakt ist: Die Grüne liegt der Politik am Herzen, ihre Entwicklung wird aufmerksam verfolgt und sie wurde von Scheffler und Grote als gelungenes Beispiel für einen liebens- und lebenswerten Stadtteil mit Vorbildfunktion hervorgehoben. „In der Grüne ist es gelungen, die verschiedenen Bereiche der Daseinsvorsorgen wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Erholung unter einen Hut zu bringen“, so Grote. Die Bewohner liebten die kurzen Wege, der Stadtwald sei nur ein paar Minuten entfernt und biete Entspannung für alle.

Doch natürlich war an diesem Morgen nicht alles eitel Sonnenschein: Zwar appellierte Michael Scheffler an die Bürger, mit Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft zu starten und die Energie des Neuanfangs dafür zu nutzen, um „politisch und privat weiterzukommen“, aber auch er kam nicht umhin, die großen Herausforderungen beim Namen zu nennen. „Wenn ich durch die Stadt gehe, dann höre ich, was die Menschen beschäftigt. Sie fragen sich: ,Wie geht es weiter mit dem Klimawandel? Was sind die Auswirkungen für mein Leben und ist mein Arbeitsplatz womöglich als Folge in Gefahr?‘“, fasste Scheffler zusammen. Darauf müsse man zusammen eine Antwort finden. Es gehe um ein Für- und Miteinander – über Geschlechter- und Altersgrenzen hinweg. Gegen Angst und Miesmacherei, gegen Gewalt gegen Einsatzkräfte, Polizei und Kommunalpolitiker gelte es im Sinne des Grundgesetzes ein Zeichen zu setzen.

Lob für Ehrenamtliche undMenschen in sozialen Berufen

Scheffler lobte den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz vieler Iserlohner und die Arbeit der Menschen, die in sozialen Berufen jeden Tag ihr Bestes geben. „Gestalten wir das Jahr 2020 mit Mut, Zuversicht und Zusammenhalt!“, schloss Scheffler seine Ansprache und übergab das Wort an Thorsten Grote.

Die Grüne liegt der Politik am Herzen, das zeigte sich beim Neujahrsempfang der Arbeitsgemeinschaft Grüner Ortsvereine im Feuerwehr-Gerätehaus in der Grüne. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Auf die Frage, was ein Neujahrsempfang mit Stadtplanung zu tun habe, hatte der Stadtbaurat eine Antwort parat: „Auf den ersten Blick nichts, aber auf den zweiten Blick sehr viel. Auch als Stadtplaner wirft man erst einen Blick in die Vergangenheit, um daraus die Zukunft zu entwickeln!“ Das „war“ und das „ist“ – eine in Iserlohn oft komplizierte Gemengelage. Anders in der Grüne. Sie sei, so Grote, das beste Beispiel dafür, wie die Entwicklung eines durch Wasserkraft geprägten Industriestandortes zu einem modernen liebens- und lebenswerten Stadtteil gelingen könne. So sei die Grüne ein Vorbild für viele andere Gebiete. Doch natürlich gebe es auch Herausforderungen zu meistern: Was tun, wenn es durch den Klimawandel verstärkt zu Starkregen kommt? Wird es den Grüner Bach dann noch in seinem Bett halten? Wie bringt man die unterschiedlichen Bedürfnisse von Radfahrern und Wanderern im Stadtwald unter einen Hut?, fragte der Stadtbaurat und öffnete danach den Blick auf das große Ganze, respektive das Projekt Schillerplatz.

Nur noch 30-jährige Lebensdauer von Gebäuden

In den 60er und 70er Jahren war Iserlohn eine reiche Stadt, damals wurde viel gebaut, aber alles hat eine Lebensdauer“, sagte Grote. Sei man früher bei Gebäuden von einer Lebenszeit von 50 Jahren ausgegangen, seien es heute nur noch 30. „Und diese 50 Jahre sind jetzt eben um. Reparieren hilft da nicht mehr, wir müssen schnell handeln.“ Im Frühjahr würden die ersten fünf „Frühgreifskizzen“ von Architekturbüros zur Umgestaltung des Schillerplatzes erwartet. Bleibt in Iserlohn also noch Platz für städtebauliche Visionen? „Es gibt viele Orte, an denen uns die Zeit diktiert, das etwas getan werden muss. Dort geben die Bauwerke den Takt vor“, erklärte der Stadtbaurat realistisch. Aber es gebe auch Platz, eigene Akzente zu setzen.

Grote verwies auf die Bemühungen zur Belebung der Innenstädte, die unter dem sogenannten „Donut-Effekt“ litten. In der Mitte gebe es die Kirche, darum die Geschäfte, dann Industrie und Wohnen erst ganz in der Peripherie. Die Folge: Die Innenstädte drohen zu veröden. „Unsere Aufgabe als Stadtplaner ist es, aus dem Donut wieder einen Berliner zu machen, indem wir reichlich Marmelade reinpumpen, damit die Innenstadt wieder attraktiver wird“, erklärte Grote. Möglich sei das zum Beispiel durch Modelle zum Wohnen in der Stadt. Iserlohn sei eine schöne und überschaubare Stadt mit kurzen Wegen: Urbanität und Erholungsmöglichkeiten seien nur wenige Minuten voneinander entfernt. Diese Impulse gelte es zu nutzen, um für die Zukunft der kommenden Generationen zu planen.

Beim Neujahrsempfang kamen, wie die Grüner Vereine melden, für die Sternsingeraktion und für „Brot für die Welt“ insgesamt 232,40 Euro an Spenden zusammen.