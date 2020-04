Musik öffnet keine Türen, aber Herzen

Letmathe. Das Ehepaar Lingenberg hat den Bewohnern des Seniorenzentrums Letmathe eine Freude bereitet.

Es sind gerade besonders harte Zeiten für Menschen, die im Seniorenheim leben: Es herrscht striktes Besuchsverbot zum Schutz aller Bewohner, Mitarbeiter und Angehöriger vor einer Corona-Infektion. Doch deshalb muss der Alltag der Senioren nicht völlig in Tristesse und Einsamkeit versinken, dachte sich das Ehepaar Lingenberg und bereitete der eigenen Mutter und anderen Bewohnern des Seniorenzentrums Letmathe eine große musikalische Freude. Mit Hintergrundmusik aus dem Lautsprecher gab das Ehepaar ein Mitmachsingkonzert vor dem Gebäude des Seniorenzentrum an der Lindenstraße. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen genossen die Bewohner auf Balkonen und an Fenstern in sicherem Abstand ohne Ansteckungsrisiko das kleine Konzert.

Selbst die Nachbarn freuen sich über musikalische Grüße

Auch die Nachbarn von gegenüber lauschten, im Türrahmen stehend, sowie Passanten auf den Bürgersteigen. Am Ende gab es natürlich einen Riesenapplaus für das Ehepaar Lingenberg. Die Freude darüber war so groß, dass das Ehepaar am Ostersonntag gleich noch einmal vorbeikommen musste.