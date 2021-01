"Mich kann niemand zwingen, Corona-Kranke zu fahren"

Letmathe Das City Taxi Letmathe leidet in der Krise. Krankenfahrten helfen, aber Corona-Infizierte sind als Fahrgäste zu gefährlich.

Petra Ludwig sitzt in ihrem kleinen Büro an der Hagener Straße. Schreibtisch, Stuhl – mehr Mobiliar findet darin keinen Platz. Das Telefon klingelt. „City Taxi Letmathe, was kann ich für Sie tun?“, meldet sich die Betriebsleiterin routiniert. Eine Kundin vereinbart für die nächste Woche zwei Fahrten zum Arzt. Petra Ludwig schreibt die Uhrzeit, den Namen und Adresse in den großen Kalender vor sich auf dem Tisch. Von hier aus koordiniert sie die Kollegen in den Wagen auf den Straßen in und um Letmathe.

Der nächste Anruf lässt nicht lange auf sich warten – es ist ein stressiger Job. Aber: „Seit dem ersten Lockdown im März geht es bei uns erheblich ruhiger zu. Große Teile des Geschäftes sind einfach weggebrochen“, berichtet Petra Ludwig. Bis zu einem gewissen Grad sitzen Taxibetriebe mit der Gastronomie in einem Boot: Wenn Restaurants, Clubs, Kneipen und Bars schließen müssen, dann braucht kein womöglich alkoholisierter Gast eine Mitfahrgelegenheit. Die Pandemie hat das gesellschaftliche Leben, das Miteinander der Menschen, lahmgelegt.

„Egal, ob Schützenfeste, Brückenfest, Kirmes, Weihnachtsmarkt, Betriebs- und Geburtstagsfeiern, aber auch Fahrten zum Flughafen – das alles gab es dieses Jahr nicht und somit fehlen uns diese Einnahmen“, sagt die Betriebsleiterin. Sie schätzt, dass es wohl rund 50 Prozent weniger Einnahmen sind als in den Vorjahren. Auch der Bundesverband Taxi und Mietwagen befürchtet eine Pleitewelle und den Verlust von 80.000 Arbeitsplätzen. Vom Corona-Rettungspaket hält man in Letmathe wenig, denn: „Das Geld müssen wir doch wieder zurückzahlen“, sagt Ludwig.

Es sind schwierige Zeiten – für die Branche und die einzelnen Betriebe. Immer wieder komme es zudem zu unklaren Situationen, es ist eine gesetzliche Grauzone: „Ich hatte schon Kunden am Telefon, die haben gesagt, sie hätten Corona und bräuchten ein Taxi zum Arzt!“, berichtet Petra Ludwig. Natürlich will sie die Gesundheit der Fahrer nicht riskieren, andererseits sind Taxis ein Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs und haben als solche eine Beförderungspflicht. Was tun? „Mich kann niemand zwingen, Corona-Kranke zu fahren. In diesen Fällen verweise ich auf das Hausrecht, das wir in unseren Autos haben und lehne den Transport ab. Ich würde niemals die Gesundheit eines Fahrers gefährden.“

Deniz Murtaza ist einer von ihnen. Hat er nicht manchmal Angst, so nah und auf engstem Raum mit einer fremden Person zusammen zu sein? „Darüber mache ich mir keine großen Gedanken. Wir Fahrer tun unser Möglichstes dafür, um uns und die Fahrgäste zu schützen“, sagt er. Neben der Maskenpflicht gehört dazu auch, dass der Kunde, anders als in Deutschland sonst üblich, nicht mehr auf dem Beifahrersitz Platz nehmen darf, er sitzt nun im Fonds. „Die Sitzflächen werden nach jeder Fahrt gereinigt und der Wagen gelüftet“, sagt Murtaza. Wie lange soll das noch so weitergehen? Murtaza und Ludwig hoffen, dass bis zum Sommer mit den zunehmenden Impfungen das Schlimmste überstanden ist. Der nächste Anruf, wieder eine Krankenfahrt, diesmal zur wöchentlichen Dialyse. „Ohne dieses zweite Standbein wüssten wir nicht, wie es weitergehen soll“, sagt Petra Ludwig und greift zum Stift.