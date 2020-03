Marienhospital in Letmathe wird vorerst keine Corona-Klinik

Letmathe. Eine Vorschlag der CDU-Fraktion befeuert Spekulationen über eine Wiedereröffnung des Marienhospitals. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

Das geschlossene Marienhospital als Notfallklinik für Corona-Patienten zu öffnen, bleibt vorerst eine vage Idee. Recherchen unserer Zeitung haben ergeben, dass weder die Iserlohner Verwaltung noch die Märkischen Kliniken eine solche Maßnahme veranlassen könnten oder für die Umsetzung zuständig wären. Aufgrund fehlender Expertise könne die Stadt noch nicht einmal eine Aussage darüber treffen, ob ein solcher Schritt erforderlich ist, stellte der 1. Beigeordnete Michael Wojtek klar. Dr. Thorsten Kehe, Geschäftsführer der Märkischen Kliniken, machte deutlich: „Kein Krankenhaus kann derzeit Personal entbehren. Wir würden auf Anweisung nur den Schlüssel für das Marienhospital übergeben.“ Dort sei inzwischen außer Röntgengeräten kaum noch medizinische Ausrüstung vorrätig, für eine Inbetriebnahme müsste alles Erforderliche beschafft und Personal gestellt werden.

Der Kreis habe die GmbH aufgefordert, die Zahl der Beatmungsplätze in den Häusern in Lüdenscheid und Werdohl zu verdoppeln. „Das versuchen wir umzusetzen, zum Teil durch Lagerbestände und Geräte, die sonst bei Operationen zum Einsatz kommen. Nachschub ist auf dem Markt schwer zu bekommen“, so Kehe. Ein Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg betonte, dass derzeit keine konkreten Pläne bestünden, das Marienhospital oder eine andere ehemalige Klinik in Betrieb zu nehmen. „Wir liefern vor allem Informationen an das NRW-Gesundheitsministerium. Es ist ein laufender Prozess und wir müssen täglich neu prüfen, was wirklich gebraucht wird.“ Für die Finanzierung verweist er auf Bund und Länder, die Personalfrage wäre noch zu klären. Grundsätzlich gäbe es dafür Optionen: „Die Ärztekammer, Krankenhäuser – viele fühlen sich angesprochen.“

Die heimische CDU hatte eine entsprechende Anregung an die Bezirksregierung Arnsberg adressiert. Angesichts der steigenden Zahl der Infizierten, heißt es in dem Schreiben, sollten „weitere Maßnahmen geprüft werden, um zusätzliche Kapazitäten auszubauen.“ Als Vorbild für einen solchen Schritt dienen ähnliche Maßnahmen wie etwa das Messegelände in Berlin, auf dem ein „Corona-Krankenhaus“ errichtet werden soll. Das leerstehende ehemalige Klinikgebäude in Letmathe biete „hervorragende Voraussetzungen“ und könnte „mit geringem Aufwand wieder reaktiviert werden“, glaubt die CDU-Fraktion.

Zur zentralen Frage, wie in einem solchen Fall das nötige Personal bereit gestellt werden könnte, wird in dem Schreiben auf das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe und den Malteser Hilfsdienst verwiesen. Die Stadt Iserlohn und die Verwaltung des Märkischen Kreises haben die Anfrage an Regierungspräsident Hans-Josef Vogel in Kopie erhalten. Das Marienhospital ist seit dem 31. Oktober geschlossen. Tägliche Kontrollen durch einen Wachdienst sollen Einbrüchen vorbeugen, zuletzt hatte sich dennoch eine Gruppe von Youtube-Filmern Zutritt verschafft.