Letmathe. Der Luftballon-Weitflug-Wettbewerb der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe darf doch stattfinden.

Gute Nachrichten für Liebhaber der von der Kilianskirmes bekannten Luftballonaktion der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW): Am Sonntag soll es doch Ballons geben. Mit dieser Entscheidung reagiere die Letmather Ortsgruppe der Hilfsorganisation auf die vielfache Nachfrage, teilt deren Leiterin Sabine Schlücking mit.

Eigentlich war nur geplant, die Spendenaktion von der in diesem Jahr nicht stattfindenden Kirmes mit Waffeln zum Mitnehmen und einem Waffel-Lieferservice umzusetzen. Das Interesse an dem Ballon-Weitflug-Wettbewerb für den guten Zweck habe sich bei der Bewerbung der Aktion jedoch als überwältigend erwiesen, berichtet Sabine Schlücking, die ihre Pläne kurzfristig änderte - mit der noch rechtzeitig erteilten Freigabe von der Bundesflugsicherung steht dem ganzen nun nichts im Wege. Ballons und Waffeln stehen am Sonntag, 19. Juli, ab 12 Uhr und bis in den Spätnachmittag hinein zwischen Kiliansdom und Pfarrbüro bereit. Wer sich eine Waffel liefern lassen möchte wird um Vorbestellung gebeten im Pfarrbüro unter 02374/2283, bei der DAWH unter 02374/14217 oder per E-Mail an s.schluecking@gmx.de.