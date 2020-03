Die letzte Möglichkeit, sich „vor dem Corona-Dichtmachen“, so die Vorsitzende Monika Stockmann, noch einmal zu treffen, nutzte am Freitagabend die Siedlergemeinschaft Dröschede. Mit knapp 20 Mitgliedern, die sie zur Jahreshauptversammlung im Haus Gerdes begrüßen konnte und die dort auch auf einen gewissen Sicherheitsabstand zum Sitznachbarn achteten, kam nicht mal die Hälfte der sonst üblichen Zahl.

„Aber wir wollten noch einmal zusammenkommen, da wir ja nicht wissen, wann es das nächste Mal so weit sein wird, und vor allem auch, um das Programm für den Besuch unserer Freunde aus Pirna zu besprechen.“ Der ist für den 25. bis 28. Juni geplant, und alle hoffen jetzt natürlich, dass bis dahin die ärgsten Folgen der Pandemie überstanden sind, so dass dem Treffen mit den 17 angekündigten Pirnaern nichts im Wege steht.

Alle Mitglieder sind bei Fahrt und Abenden eingeladen

Nach dem donnerstäglichen Begrüßungsabend im Haus Gerdes geht es am frühen Freitagmorgen nach Alkmaar, um dort den Käsemarkt zu besuchen und eine Grachtenfahrt zu unternehmen. Anschließend führt die Fahrt weiter nach Bergen, wo es in einem Besucherzentrum Informationen zum Küstenschutz und nebenan holländische Spezialitäten wie Frikandel und Kibbeling geben soll. Der Samstag wird traditionell gemeinsam in den Gastfamilien verbracht, bevor es noch einen Abschluss erneut bei Gerdes geben wird. Monika Stockmann fürchtete, dass es bei sinkender Beteiligung der vorletzte oder letzte Austausch mit den Pirnaern gewesen sein könnte, mit denen man 2021 drei Jahrzehnte befreundet ist, und lud die Siedler ein, an den gemeinsamen Unternehmungen teilzunehmen, auch wenn man selber keine Gäste aufnehme.

Äußerst fraglich zumindest für dieses Jahr ist indes auch die traditionelle mehrtägige Busfahrt der Siedlergemeinschaft. Da sich das Interesse noch nicht abklären ließ, soll es eventuell stattdessen eine Adventsfahrt und die große Fahrt dann erst wieder 2021 geben.

Ein wichtiges Thema des Abends war auch die dringend gewünschte Erweiterung und Verjüngung des Vorstands. Monika Stockmann (71), der 2. Vorsitzende Heinz-Jürgen Wiewel (70), bekanntlich zugleich Kreis-Vorsitzender der Siedler, Geschäftsführer Gerald Hester und Schatzmeister Heinz-Dieter Haase (beide 68) hatten bei ihrer Wahl 2019 angekündigt, nur noch für eine letzte dreijährige Amtszeit zur Verfügung zu stehen. „Wenn wir bis dahin die Nachfolge im Vorstand nicht klären können, dann ist das das Aus. Da haben wir keine andere Chance mehr“, so Haase.

Das Problem sei dabei nicht die Zahl der Mitglieder. Die sei in den vergangenen fünf Jahren sehr moderat um gerade einmal 15 unter knapp 400 Haushalte gesunken. Es fehle einfach an Freiwilligen, die sich ehrenamtlich für andere engagieren möchten. „Wenn die Siedlergemeinschaft deswegen aufgelöst wird, wäre das ein bitterer Einschnitt ins Dröscheder Vereinsleben“, machte Monika Stockmann schon einmal deutlich.

Sehr viel erfreulicher war da am Freitag die Ehrung treuer Mitglieder, auch wenn nur drei gekommen waren: Für vier Jahrzehnte in der Siedlergemeinschaft wurden Herbert Hentke sowie Ilse und Paul Marke ausgezeichnet. Die Ehrung wird auch noch den bei der Versammlung verhinderten Marita und Hans Jürgen Veltum sowie Gabriele Lilge zuteil. Ebenfalls noch geehrt werden Erich Dunkel sowie Ute und Friedhelm Geitmann, die seit 25 Jahren dabei sind, und Helga Schulhoff, die sogar schon auf ein halbes Jahrhundert in der Gemeinschaft der Siedler zurückblickt.