Letmatherin kämpft im Lockdown für ihren Laden und Traum

Iserlohn Tanja vom Hofe von "Stoffblume" tut alles, um den Kontakt zu den Kunden zu halten. So gelingt es ihr auch während des Lockdowns.

Der Stoff aus dem die Träume sind, ist für Tanja vom Hofe mal bunt gemustert und mal uni, mal aus festem Leinen und mal aus leichtem Tüll: Seit sich die gelernte Krankenschwester vor sechs Jahren ihren Traum verwirklicht und mit der „Stoffblume“ ihr eigenes Geschäft für Stoffe und Nähzubehör aller Art gegründet hat, denkt die Letmatherin „Stoff“ – und das ist auch in der Pandemie nicht anders. Nur eben unter erschwerten Bedingungen.

Und deshalb steht Tanja vom Hofe an diesem kalten Morgen im zweiten Lockdown eben nicht in ihrem Laden in der Hagener Straße und berät Kunden, sie sitzt Zuhause und tüftelt an der perfekten Präsentation ihrer Waren über das Internet. Sie macht Fotos von Stoffballen, tippt Beschreibung, dann geht alles online. Mithilfe eines Messengerdienstes, den die Kunden kostenlos auf dem Smartphone installieren können, hat die Mutter einer 13-jährigen Tochter einen Weg gefunden, um den Kontakt mit den Kunden zu halten – der geschlossenen Ladentür zum Trotz. „Die Kunden können die Ware online betrachten und sich von mir und meinem Team beraten lassen. Oft gibt es Fragen zur Verarbeitung oder zu den passenden Kurzwaren“, erklärt Tanja vom Hofe. Die Bestellung und Bezahlung erfolgt online, dann erhält der Kunde eine Nummer und erfährt, wann die Ware zur Abholung bereitsteht. „Wir vereinbaren auch individuelle Termine und ab einem Mindestwert liefern wir die Einkäufe auch gerne nach Hause“, sagt die Chefin der „Stoffblume“, die von zwei Mitarbeiterinnen unterstützt wird. Der Service mit der Verkaufsgruppe ist zeitaufwändig, finanziell lohnt sich der Aufwand nicht. Doch einfach nur Zuhause sitzen und dabei zusehen, wie ihre Träume vom eigenen Laden durch die Pandemie womöglich zerstört werden, das ist nichts für die gelernte Krankenschwester, die 2019 ihren Job an den Nagel hängte. Vorher hatte sie das Geschäft quasi „nebenbei“ betrieben. „Ich habe viele tolle Kunden, die mich immer unterstützen und für die möchte ich auch weiterhin da sein“, sagt sie. „Manche haben vor Weihnachten extra Gutscheine gekauft, weil sie im Moment gar nichts brauchten, mich aber unterstützen wollten.“ Auch der Vermieter des Ladenlokals habe in der Corona-Zeit seine Hilfe angeboten. Vom Hofe fehlt der Kontakt zu den „Stoffblume“-Fans, sie liebt es mit Gleichgesinnten über Qualitäten und Muster zu fachsimpeln. Für jeden gibt es den perfekten Stoff, davon ist sie überzeugt.

Nähen ist längst wieder Trend und hat sein angestaubtes Großmutter-Image verloren – die Nähmaschine ist sozusagen das It-Piece der modernen Frau und Etiketten wie „Handmade (engl.: selbstgemacht)“ oder „made by me (engl.: habe ich gemacht)“ werden stolzer vorgezeigt als so manche Designer-Marke. Dabei ist es ein weiter Weg von der ersten schiefen Naht, bis zum perfekten Hohlsaum. Trotzdem macht Tanja vom Hofe alle Nähanfängern Mut: „Es muss am Anfang nicht alles perfekt sein. Wenn ich mir manche Sachen anschaue, die ich vor 15 Jahren genäht habe, dann frage ich mich auch: ,Wie konntest Du damit nur rumlaufen?‘“ Statt Perfektion zähle die Freude am Tun und der Stolz auf das, was man mit den eigenen Händen geschaffen habe. Die Letmatherin kam durch ihren verstorbenen Bruder zum Nähen: „Er war gelernter Schneider und wir sind immer zusammen auf der Suche nach neuen schönen Stoffen gewesen“, erinnert sie sich. Deutschland sei damals noch „Stoff-Entwicklungsland“ gewesen, besonders im Bezug auf Stoffe für Kinder. „Bei uns war immer alles mit Chemie-Fasern, da musste man lange nach Baumwollstoffen suchen“, erinnert sie sich. Mit zunächst drei Ballen ging das Geschäft los, heute sind es fast unzählbar viele. Die „Stoffblume“ ist ein echtes Familienunternehmen: Mann Marius und Tochter Lina packen immer mit an. Und dann ist da noch Oma Klärchen. „Sie ist von Anfang an für unsere Tochter da, wenn durch die Selbstständigkeit alle am Arbeiten sind. Sie bekocht uns und ist unser Fels in der Brandung“, sagt Tanja vom Hofe.

Bei aller Unterstützung, die Last der Pandemie wiegt schwer auf den Schultern der Letmatherin: Die Frühjahrsware und Sommerware wird demnächst vom Großhändler geliefert und muss bezahlt werden, ein Rücktritt ist nicht mehr möglich. Wann die sonst so beliebten Näh-Workshops wieder stattfinden können, steht in den Sternen. Fest steht: Viele Nähfreundinnen sitzen in den Startlöchern und wollen ihre Maschinen wieder surren lassen, die Beratung und der Verkauf übers Internet ist für sie kein echter Ersatz. Tanja vom Hofe würde alles tun, um diese Wünsche lieber heute als morgen zu erfüllen …