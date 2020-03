Letmather Stimmen sollen den „Megachor“ verstärken

Letmathe. Mit dem Musicalprojekt „Bethlehem“ von Michael Kunze und Dieter Falk wird ein heimischer Chor Teil einer bombastischen Aufführung.

„Bethlehem“. So heißt das neue gigantische Chorprojekt , welches der Musikproduzent, Popmusiker und Komponist Dieter Falk am 5. Dezember im ISS-Dome in Düsseldorf uraufführen wird.

Neben renommierten Musicaldarstellern, einer Rockband und einem Orchester wird ein „Megachor“ von rund 2.500 Sängerinnen und Sängern dieses Poporatorium entscheidend mitgestalten. Christian Otterstein, Kirchenmusiker an der Friedenskirche, hat bereits drei dieser großen Chorprojekte mitgemacht und war stets absolut begeistert. Gemeinsam mit circa 60 Mitgliedern eines Projektchores aus der Region bereitet er als „Unterchorleiter“ dieses Werk vor.

Ellen Kramer, Gemeindesekretärin und gleichzeitig „Organisationsleiterin“ der „Bethlehemsinger“ hatte das richtige Gespür, als sie sich direkt, sozusagen Sekunden nach dem offiziellen Anmeldebeginn ans Telefon klemmte und solange durch wählte, bis sie den Letmather Projektchor angemeldet hatte. Zwei Stunden später waren sämtliche 2.500 Chorplätze bereits vergeben. „Fast so schlimm wie vor einem Adele-Konzert“ wunderte sich Christian Otterstein nachträglich.

Dieter Falk stellte den Hilfschorleitern das Werk vor

Anfang März stellte Dieter Falk im Düsseldorfer „Spectaculum“ den etwa hundert „Hilfschorleitern“ sein neues Werk vor, erläuterte die Chorstücke und nahm sie gleichzeitig mit allen Teilnehmern für die kommende CD auf. Christian Otterstein und seine Tochter Christine, welche gelegentlich die Proben mitgestalten wird, waren begeistert von dem Musical, welches alte Weihnachtslieder mit rockigen und gospeligen Elementen verbindet.

Die Chorproben im evangelischen Gemeindehaus werden dann im Sommer beginnen – sofern sich das Geschehen um die Corona-Krise beruhigt hat. Und wer den „Meister“ Dieter Falk persönlich erleben möchte, der sollte sich Samstag, 13. Februar 2021, bereits vormerken. Denn dann macht er auf seiner Tournee mit der Konzertlesung „Backstage“ in der Friedenskirche Station.