Mit Umhang und Krone oder Turban zogen die Kinder am Sonntag durch die Grüne und brachten den kirchlichen Segen an die Haustüren. Dabei kamen 6500 Euro für Kinder in Not zusammen.

Letmathe. Mit mehr als 15.400 Euro in allen Letmather Ortsteilen haben die Sternsinger ein neues Rekordergebnis für Kinder in Not erzielt.

Letmather Sternsinger erreichen neues Rekordergebnis

Jetzt haben alle Gemeinden die Erlöse ihrer Sternsinger ermittelt. Die Addition der bislang gemeldeten Zahlen ergeben 15.416,18 Euro. Obwohl diese Summen stellenweise vorläufig oder gerundet sind, steht fest: So viel Geld haben die Letmather noch nie für Kinder in Not gespendet.

Die 15.000er Marke wurde zuletzt 2016 geknackt, mit 15.227 Euro lag das Ergebnis aber noch unter dem Rekordwert von 2020. Der setzt sich zusammen aus den Spenden in Letmathe und Oestrich (6500,86), Grüne (6500), Stübbeken (1708,81) und Lasbeck (707,19). Das Ergebnis aus der Grüne war als letztes noch offen, die Gemeinde machte am Dienstag Mitteilung. Dort waren am Sonntag 36 Sternsinger unterwegs, aufgeteilt in zwölf Grüppchen mit jeweils einem erwachsenen Betreuer.

Neben den Anwohnern beteiligten sich auch die Grüner Ortsvereine beim Neujahrsempfang mit einer Spende. Einen nicht geringen Teil der Süßigkeiten, mit denen die Kinder beschenkt worden sind, haben sie an die „CariTasche“, die Tafel in Trägerschaft der Caritas, weitergegeben – den Rest hatten sie sich als Belohnung verdient. Das Geld ist bereits überwiesen, auch um Langfingern keine Chance zu lassen.