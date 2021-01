Letmather Mineralölhändler erklärt die Benzinpreis-Explosion

Die BMV-Gesellschaft betreibt in Letmathe die beiden BFT-Tankstellen. Zum Jahreswechsel ist der Spritpreis in die Höhe geschossen - nicht nur um die sieben Cent CO2-Abgabe.

Letmathe BMV-Geschäftsführer Jochen Vieler hat eine gute Nachricht für Autofahrer - und seine eigenen Gedanken zur Energiewende

Für viele Autofahrer hat das neue Jahr mit einem Schock an der Tankstelle begonnen: Der Benzinpreis hat sich nicht nur um die angekündigten sieben Cent pro Liter für die neue CO2-Abgabe erhöht – allein diese Perspektive ließ den einzelnen Verbraucher bei aller Umweltliebe schon vor dem Jahreswechsel schlucken. Stattdessen ist der Preis stellenweise um den doppelten Betrag geklettert und erreicht damit aktuell ein Niveau, wie man es seit der Zeit vor Beginn der Corona-Krise nicht mehr gewohnt ist.

Die Vorgänge hinter der sich ständig wechselnden Zahlen auf der LED-Anzeige sind für Normalsterbliche ein Mysterium. Bestens vertraut mit dem scheinbaren Eigenleben dieser Werte ist Jochen Vieler, seit 2009 Geschäftsführer der in Oestrich ansässigen Mineralöl-Vertriebsgesellschaft BMV. In Letmathe betreibt das Unternehmen die beiden BFT-Tankstellen, im gesamten Iserlohner Stadtgebiet sind es zehn. Landesweit werden an insgesamt 40 Tankstellen täglich Kraftstoffe gezapft, die von BMV eingekauft worden sind.

Jochen Vieler hat eine gute und eine schlechte Nachricht für die heimischen Verbraucher. Zuerst die gute: „Ich glaube nicht, dass es lange beim jetzigen Preisniveau bleiben wird.“ Die Erhöhung zusätzlich zur CO2-Abgabe deutet der Geschäftsführer als Verunsicherung am Markt und eine Reaktion auf den deutlich in die Höhe geschossenen Rohölpreis, der sich nahezu verdoppelt habe. Im Schnitt sei der Liter Benzin derzeit rund elf Cent teurer als im Dezember. Mittelfristig werde dieser Wert wieder absinken, ist Vieler überzeugt.

Die schlechte Nachricht betrifft alle Bürger: „Es ist nicht nur der Benzinpreis, das ist nur der Wert, den jetzt alle im Blick haben. Auch Gas und Strom sind teurer geworden, da werden die Leute später noch bei der Jahresabrechnung ihr blaues Wunder erleben“, spricht Jochen Vieler aus, was viele wahrscheinlich lieber vorerst verdrängen. Zunächst einmal müssen aber die Autofahrer in die Tasche greifen – vor allem, um die Energiewende zu finanzieren, wie Jochen Vieler zähneknirschend anmerkt: „Die neue Abgabe können wir nur eins zu eins an den Verbraucher weiterreichen.“

Der Mineralölhändler spricht sich nicht grundsätzlich gegen Bestrebungen aus, fossile Energieträger mit regenerativen zu ersetzen: „Langfristig sind fossile Brennstoffe nicht der richtige Weg, das wissen wir in unserer Branche auch.“ Der Weg, den die Bundesregierung eingeschlagen hat, hält er jedoch für überhastet: „Die technischen Voraussetzungen sind noch nicht da, erst einmal sollte es darum gehen, Zeit zu gewinnen.“ Als ein Argument nennt er die Frage, wo denn die ganzen Elektroautos, mit denen wir fahren sollten, aufgeladen würden. „Wir haben schon versucht, in Iserlohn Schnellladesäulen an unseren Tankstellen zu installieren, an denen man in 15, 20 Minuten den Akku aufgeladen kriegt.“

Das sei gescheitert an der nicht ausreichenden Infrastruktur, denn die vorhandenen Stromleitungen würden die technischen Anforderungen nicht erfüllen: „Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viele Ladesäulen wir bräuchten, wenn auch nur jeder zweite Iserlohner ein E-Auto fahren würde.“ Davon abgesehen verschließe die Gesellschaft die Augen vor der Realität, wie viele ungelöste Probleme und wie viel menschliches Leid die Produktion der für solche Fahrzeuge nötigen Akkumulatoren derzeit mit sich bringe – auf das Thema Entsorgung kommt er gar nicht erst zu sprechen. „Statt die Energiewende zu überstürzen, sollten wir auf Technologien schauen, die uns Zeit verschaffen können“, betont Vieler und verweist auf die Entwicklung von effizienteren Kraftstoffen und Motoren, die durchaus noch eine Menge Potenzial biete.

Dass zum Beispiel synthetische Kraftstoffe wie der von Audi entwickelte Elektro-Diesel inzwischen kurz vor der Marktreife stehen, darüber würde viel zu wenig gesprochen und berichtet: „Das wird alles unter den Teppich gekehrt.“ Die Grundidee solcher Kraftstoffe beruht darauf, mit umweltfreundlich erzeugtem Strom CO2 zu binden und dann mittels Verbrennungsmotoren wieder freizusetzen, so dass diese klimaneutral betrieben werden können. Dieses Konzept ist in den Augen von Jochen Vieler ein größerer Hoffnungsträger als ein flächendeckender Umstieg auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge: „Am besten wären natürlich Autos, die mit selbst erzeugter Sonnenenergie fahren.“ Aber das sei vorerst wohl nicht in Sicht.

Bis auf Weiteres werden sich die allermeisten Autofahrer nach wie vor an der LED-Anzeige an den Tankstellen richten müssen. Bei der Preisgestaltung hätten Mineralöl-Gesellschaften wie die seine heutzutage nicht mehr viel mitzureden, erklärt Jochen Vieler den globalisierten Markt: „Wir fördern ja nichts mehr selbst, im Prinzip kaufen alle bei den beiden großen Gesellschaften Shell und BP, die machen die Preise.“ Dabei sei es üblich, dass Markentankstellen einen Cent mehr pro Liter bezahlen als freie. Wie viel das Rohöl gerade kostet, werde auf globaler Ebene zwischen Weltmächten und Wirtschaftsriesen ausgehandelt: „Da ist Deutschland ein ganz kleines Licht.“

Klein sein biete aber auch Vorteile, etwa wenn es darum gehe, Konzepte für die Zeit nach den fossilen Brennstoffen zu entwickeln: „Da kann man als Mittelständler flexibler reagieren als große Konzerne.“ Über die Zukunft werde in der Branche schon länger ernsthaft nachgedacht, denn der Markt habe sich ja schon jetzt massiv gewandelt: „Wir hatten mal 45.000 Tankstellen in Deutschland, schon jetzt sind es nur noch 15.000.“ Möglichkeiten biete der Wachstumsmarkt Onlinehandel, denn für die immer noch steigende Zahl von Paketen würden Logistikunternehmen zunehmend Lagerfläche und Umschlagplätze benötigen. Außerdem werde der Einzelhandel an der Tankstelle immer wichtiger: „Kunden sind nicht immer gewillt, für den kleinen Einkauf durch einen riesigen Supermarkt zu laufen.“ Der alte Vorbehalt, an Tankstellen sei es dreckig, treffe längst nicht mehr zu: „Die Auflagen sind so streng, dass wir heute sauberer sind als Apotheken.“