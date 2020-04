Letmather kehren aus der Urlaubsquarantäne zurück

Letmathe/Zypern. Nach 14 Tagen im Hotelzimmer auf Zypern sind Arnold Brock und Christine Reutter wieder zuhause.

Endlich sind sie zurück in Deutschland: Christine Reutter und Arnold Brock haben die Quarantäne im Hotel auf Zypern überstanden. Mit dem befreundeten Ehepaar Martina und Karl-Heinz Menzel, mit dem sie verreist waren, ging es am Morgen des 24. März zurück nach Deutschland, auch wenn bis zum eigentlichen Abreisetag am 23. März darüber noch eine gewisse Unklarheit herrschte. „Bis um 14 Uhr wussten wir noch nicht, dass am nächsten Morgen um 7.45 Uhr der Transfer vom Hotel losfährt“, berichtet Christine Reutter.

Am gleichen Abend verabschiedete sich das Hotelpersonal von den Gästen. „Die haben riesengroße Herzen gemalt und sind damit um das Hotel gelaufen und haben alle ,Bravo’ gerufen, während im Hintergrund über Lautsprecher Musik abgespielt wurde“, erzählt sie weiter. Das Hotel werde nun für die kommenden sechs Monate geschlossen.

Früh morgens ging es dann ohne Frühstück und ohne versprochene Lunchpakete Richtung Flughafen. Quarantäne-Bestätigungen, vom Gesundheitsministerium unterschrieben, mussten ausgefüllt werden. Fieber wurde ein letztes Mal gemessen, und Masken wurden verteilt. „Ohne Masken durften wir nicht in den Bus, geschweige denn, das Hotelgelände verlassen oder den Flughafen betreten“, erzählt Christine Reutter von den jüngsten Erfahrungen.

Und plötzlich ist die Tür versperrt„Ins Flugzeug verfrachtet“, beschreibt sie die Erlebnisse beim Rückflug. Angesprochen wurden sie und die Mitreisenden im Flugzeug nicht, nur die nötigsten Durchsagen und Aufklärungen wurden kommuniziert. „Klar waren alle froh, dass wir da heil rausgekommen sind, aber es war irgendwie schon komisch“, sagt Christine Reutter. Anstatt Richtung Düsseldorfer Flughafen ging es nach Hannover, von dort aus wäre es dann mit einem Reisebus weiter Richtung Düsseldorf gegangen. „Der Sohn von Martina und Karl-Heinz hat uns in Hannover abgeholt.“

Nach Ankunft in Letmathebeim Hausarzt gemeldet

Nachdem sie zu Hause ankamen, meldeten sie sich bei ihren Hausärzten, doch da herrschte Unstimmigkeit. „Mein Arzt hat mich sofort dem Gesundheitsamt gemeldet, Arnolds Arzt sagte, dass er erstmal eine Woche zu Hause bleiben und schauen solle, ob er Symptome bekommt, und bei unserer Bekannten Martina hieß es ,Nein, Sie waren ja schon in Quarantäne’“, wundert sich Christine Reutter über die unterschiedlichen Vorgehensweisen. Schließlich ließ sich Christine Reutter auf das Coronavirus testen. „Wie ich mir gedacht habe, war das Ergebnis aber negativ.“