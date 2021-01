Letmather Friseure warten auf staatliche Hilfe

Letmathe Der erneute Lockdown trifft die Friseure hart. Von Schwarzarbeit distanzieren sie sich.

Erst Anfang Dezember ist Roberto Arenas Garcias mit seinem Friseursalon „by Roberto“ innerhalb von Letmathe umgezogen, von der Hagener Straße 19 zur Hagener Straße 97. „Das waren natürlich viele Investitionen, die ich da gemacht habe, den Laden schön aufgebaut, alles fertig gemacht“, berichtet der 37-Jährige. Am 16. Dezember hieß es dann für Friseure erneut: Lockdown. „Das war ein Tritt in den Hintern sozusagen.“ Gerade der Dezember sei ein umsatzstarker Monat, da sich viele vor den Weihnachtsfeiertagen und Silvester die Haare schneiden lassen wollen.

Um den Kunden noch einen Termin zu ermöglichen, haben Roberto und seine zwei Mitarbeiterinnen beschlossen, am Montag vor dem Lockdown den Salon zu öffnen. Normal ist der Salon montags geschlossen. „Wir haben versucht, so viele wie möglich noch glücklich zu machen, aber der zusätzliche Tag vor dem Lockdown hat den Braten natürlich auch nicht fetter gemacht“, sagt der Friseur.

Der erneute Lockdown trifft Roberto hart. Im Gegensatz zur Gastronomie oder Einzelhändlern können sich Friseure keine alternativen Konzepte einfallen lassen. Der Verkauf von Produkten sei auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so der Friseurmeister. Unklar ist noch, ob und wie viel Unterstützung er durch die Überbrückungshilfe III bekommen wird. „Da warten wir noch drauf, dass da was kommt.“ Mit der Verlängerung des Lockdowns hofft der Friseur, dass die Unterstützung von Seiten der Politik schneller kommt. Das Geld werde knapper, die Rechnungen liefen jedoch normal weiter. Vom Staat fühle er sich im Stich gelassen. Die Entscheidung, die Friseurbetriebe erneut zu schließen, kann er nicht nachvollziehen. Sie seien mit ihren Hygienekonzepten vorbereitet gewesen. „Es gibt keine Nachweise, dass Friseure das Virus verbreitet haben.“

Auch Philipp Rosen, Inhaber des Friseursalons „Hairzstück“ an der Untergrüner Straße, ist sich sicher, dass die Hygienekonzepte wirken. „Wir hatten den Fall, dass zwei unserer Kunden positiv auf das Coronavirus getestet wurden“, berichtet er. Er selbst und eine Mitarbeiterin seien sofort in Quarantäne gegangen. Angesteckt hätten sie sich bei den positiv getesteten Personen nicht. Was den Inhaber ärgert: In der Zeit von Mai bis Dezember wurde kein einziges Mal kontrolliert.

Die aktuelle Situation der Friseurbranche sieht auch er als bescheiden an. Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Lesley Eisele habe er für den Salon einige Rücklagen, da sie ihre Räumlichkeiten vergrößern wollen und sich im Umbau befinden, der durch die aktuelle Situation jetzt allerdings erstmal ruht. Die Rücklagen nutzen sie vorerst für die Löhne der Mitarbeiter. Seit fünf Jahren gibt es den Friseursalon schon. „Wenn man dann zusieht wie alles, was man gespart hat, verbrennt und verpufft, ist das nicht witzig.“ Überbrückungshilfe, Kurzarbeitergeld, Quarantäne – die Gelder sind noch nicht da. „Das ist für mich keine schnelle unbürokratische Hilfe“, kritisiert Philipp Rosen.

Und in einer weiteren Sache kritisiert Roberto Arenas Garcia die Politiker: „Eines muss man denen lassen: Die haben die Haare immer schön, auch im Lockdown.“ Genauso wie bei den Profifußballern, die zuletzt die Diskussion um Schwarzarbeit in der Friseurbranche entfachten, seien die Frisuren der Politiker immer perfekt geschnitten. Als Friseur sehe er, wann eine Frisur professionell geschnitten sei. „Die müssen ja auch ihre privaten Friseure haben“, stellt er fest. Auch von dem illegal betriebenen Friseursalon in Schwerte habe er gehört. Er selbst positioniert sich klar gegen Schwarzarbeit und teilt seinen Kunden mit: „Ich mache kein Homeoffice.“ Anfragen habe es dennoch auf regelmäßiger Basis gegeben. Einer klaren Absage folgten oft auch Beleidigungen. Er musste sich rechtfertigen, dass er sich an die Regeln hält.

Auch Philipp Rosen distanziert sich von Schwarzarbeit, kann es jedoch nachvollziehen, wenn Kolleginnen und Kollegen sich dazu entschließen, weil sie aufgrund von Geldsorgen keinen anderen Ausweg sehen. „Viele haben keine andere Wahl. Das ist traurig und schade.“

Aus dem ersten Lockdown hat Philipp Rosen besonders Gelassenheit gelernt. „Das zweite ist: Wenn es wieder los geht, dass man sich nicht völlig verrückt macht und sich nicht völlig überschlägt.“ Den Lockdown nutzen Philipp Rosen und Lesley Eisele dazu, an neuen Projekten zu arbeiten und mit den Kunden über Social Media in Kontakt zu bleiben. Das habe sich auch schon im ersten Lockdown bewährt. „Manchmal hilft so eine Pause ja auch, um sich neu zu formatieren.“