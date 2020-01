Letmathe/Stübbeken. Kinder haben in Letmathe und Oestrich etwa 6400 Euro und im Stübbeken 1708 Euro gesammelt.

Letmathe, Oestrich und Stübbeken melden Spitzenergebnisse

Großen Anklang hat die Sternsingeraktion offenbar auch 2020 wieder bei den Teilnehmern gefunden. Als vorläufiges Spendenergebnis für Letmathe und Oestrich nennt Pfarrer Hubert Olbricht 6500,86 Euro. „Davon müssen wir noch unsere Ausgaben abziehen, die eine oder andere Spende kommt erfahrungsgemäß nachträglich noch dazu. Ein klein wenig mehr könnte es am Ende sein“, erläutert Olbricht. Schon jetzt sei mehr zusammengekommen als bei den Aktionen in den Jahren 2019 und 2018.

Organisatoren hocherfreut über das Spendenergebnis

Aus dem Stübbeken melden die Organisatoren Frank Menne und Kirsten Körner ebenfalls ein Rekordergebnis von 1708,81 Euro, genau 58,34 Euro mehr als im Vorjahr. „Unser herzlicher Dank gilt allen treuen Spendern“, betont Kirsten Körner. Auch Pfarrer Hubert Olbricht zeigt sich hocherfreut: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“ Das sei nur möglich durch die Teilnehmer, die die Aktion Jahr für Jahr unterstützen und die man fast schon eine eingeschworene Gemeinschaft nennen muss: „Es ist eine feste Gruppe, die Kinder laufen immer in dieselben Straßen“, hat der Pfarrer beobachtet.

Obwohl die Gemeinden jedes Jahr um neue Teilnehmer werben, sind nicht viele Veränderungen zu verzeichnen. Die Liste der Haushalte, die den kirchlichen Segen an der Haustür erhalten möchten, wird penibel gepflegt, denn die singenden Kinder werden stets mit Vorfreude erwartet. Austragen lässt sich niemand, es sei denn jemand zieht weg. Wohl deshalb ist die jährliche Spendensumme auch über viele Jahre hinweg sehr stabil geblieben, um mehr als 200 bis 300 Euro schwanke diese selten. „Es ist immer wieder rührend, wie Kinder anderen Kindern helfen. Und ich habe noch nie gehört: ‘Es hat keinen Spaß gemacht’, auch bei Regen nicht.“

In der Grüne und in Lasbeck gehen die Sternsinger erst noch auf die Reise. Am Sonntag, 12. Januar, ist es soweit, und zwar nach den Messen um 9.30 Uhr in Maria Königin und um 19 Uhr in Herz Jesu.

Alle teilnehmenden Kinder sind zum Vorbereitungstreffen am Freitag, 10. Januar, um 16 Uhr ins Pfarrheim Herz Jesu Grüne eingeladen.