Kulturausschuss beschließt Förderung

Letmathe/Iserlohn.Die Werbegemeinschaft soll für die nächste Auflage von „Lenne singt“ eine städtische Förderung in Höhe von 1400 Euro erhalten, empfiehlt der Kulturausschuss. Beantragt hat die Werbegemeinschaft 2000 Euro. Die in diesem Jahr wegen der kurzfristigen Antragstellung aus dem Reservetopf gewährten 1000 Euro hätten sich als ausreichend erwiesen und die Veranstaltung 2020 unterscheide sich nicht wesentlich von der diesjährigen, lautete die Begründung auf der Sitzung am Donnerstag.

Der Heimatverein Letmathe soll die beantragen 3000 Euro Förderung für zwei Ausstellungen erhalten. Da jedoch ein Teil des Geldes in Investitionen wie Bilderrahmen fließen soll und diese laut Förderrichtlinien nur in Ausnahmefällen zu gewähren ist, wird die reguläre Bezuschussung um 25 Prozent (300 Euro) gekürzt. Dieser Betrag soll aus dem Reservetopf finanziert werden, beschloss der Ausschuss.