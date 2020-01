Oestrich. Rund 100 Gäste feiern im Gemeindehaus bis in den frühen Morgen.

„KüTaDi“-Silvester eine runde Sache

Alle fünf Jahre lädt der Verein „KüTaDi“ zu einer großen Silvester-Party ein. Und so konnten auch am Dienstagabend rund 100 Gäste im Ev. Gemeindehaus in Oestrich begrüßt werden. „Es war eine Superveranstaltung, wir haben von allen Seiten Lob bekommen“, sagt Detlev Afflerbach, Vorsitzender von „KüTaDi“. Mit DJ Bernd Kadelka war musiktechnisch Neuland beschritten worden. „Das hat sehr gut gepasst“, sagt Afflerbach. Es wurde ordentlich getanzt, und dass erst gegen 3.45 Uhr das Ende der Silvesterparty eingeläutet wurde, spricht dann ja wohl für sich. Andreas Schriever aus Genna zeichnete für das Catering verantwortlich. Eine große Tombola sorgte für Abwechslung. Als Hauptpreise gab es zweimal eine Übernachtung für jeweils zwei Personen im Hotel Seegarten an der Sorpe und ein Spießbraten-Essen für 15 Personen zu gewinnen.

Nachfeier mit derKühltasche als Namensgeber

„KüTaDi“ – hinter dieser Buchstabenkombination verbirgt sich das Wort „Kühltaschen-Dienstag“. Zusammengefunden haben sich hier Oestricher, denen die damalige Appeltaten-Kirmes ein wenig zu kurz ausgefallen war. Also legte man dienstags nach, mit Proviant aus der Kühltasche.

Auch künftig möchte das „KüTaDi“-Team mit Veranstaltungen einige Akzente in Oestrich setzen. Wie in vielen anderen Vereinen auch, fehlt es an Nachwuchs und somit an Helfern. Daher, so Vorsitzender Detlev Afflerbach, müsse man künftig immer wieder neu entscheiden, welche Veranstaltungen noch gestemmt werden können und welche nicht.