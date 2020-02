Kostenfreie Sprechstunde

Oestrich. Der David-Kindergarten Oestrich bietet eine Sprechstunde für Familien an.

Eine Sprechstunde rund um Familien- und Erziehungsfragen, Krisensituationen sowie zur Vermittlung weiterer Hilfen bietet der David-Kindergarten Oestrich in Kooperation mit der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Schwerte immer am zweiten Montag eines Monats von 14 bis 15.30 Uhr an. Die kostenfreie Beratung steht unter besonderem Vertrauensschutz und unterliegt der Schweigepflicht. Um Anmeldungen unter 02374/12129 bei Claudia Schmitz-Andresen wird gebeten.