Letmathe/Iserlohn. Die engagierte Flüchtlingshelfern Kordula Gruhl ist mit 78 Jahren gestorben. Auf dem Iserlohner Hauptfriedhof wird sie am Samstag beigesetzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kordula Gruhl: Abschied von einer guten Seele

Die Evangelische Kirchengemeinde Letmathe, der Kirchenkreis Iserlohn, das Gymnasium Letmathe und viele Bürger trauern um Kordula Gruhl. Mit 78 Jahren ist die gebürtige Schlesierin bereits im Dezember im Iserlohner Teerstegenhaus gestorben, wo sie nach einer Krebserkrankung ihren Lebensabend verbrachte.

Kordula Gruhl prägte zwischen 1973 und 1997 als Religions- und Französischlehrerin Generationen von Schülern am Gymnasium Letmathe, mit denen sie viele Evangelische Kirchentage besuchte. Aktiv war die überzeugte Protestantin, die Wegbegleiter als zutiefst spirituell beschreiben, nicht nur im Chor der Friedenskirche, sondern später, nach einem Ortswechsel nach Iserlohn, in der Gemeinde am Grüner Weg, vor allem in der Frauenhilfe, sowie im ökumenischen Chor in St. Michael in Gerlingsen.

Unermüdliches Engagement für die afrikanische Partnergemeinde

Darüber hinaus engagierte sich Kordula Gruhl lange für die Partnergemeinde in Boende und Lofoy im Kongo. Dabei nutzte sie ihre exzellenten Französischkenntnisse für den Briefwechsel mit den afrikanischen Glaubensbrüdern und -schwestern, berichtet Pfarrer Burckhardt Hölscher, und sie schrieb Briefe „von großer geistlicher Tiefe und ökumenischer Weite und Großzügigkeit“.

Für ihn selbst sei Kordula Gruhl ein Vorbild gewesen, sagt Hölscher: „Sie pflegte eine stets theologisch verantwortete, nüchterne protestantische Spiritualität, der individualistische Selbstpflege fremd war, die vielmehr ihr christlich-politisches, außerparlamentarisches Engagement begründete.“ Dieses leistete sie über viele Jahre auch in der „Solidarischen Kirche“ von Westfalen.

Kordula Gruhl hielt nicht nur den Kontakt in den Kongo, sie kümmerte sich generell um französischsprachige Immigranten, berichtet Jens Keienburg von der Flüchtlingsberatung Diakonie Mark-Ruhr: „Ich kann nur den Hut davor ziehen, wie Frau Gruhl, insbesondere für Flüchtlinge aus Guinea, Togo und dem Kongo, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, unermüdlich und in großem zeitlichen Umfang und mit einer stark von ihrem Glauben und der damit verbundenen Haltung geprägten ,Selbstverständlichkeit’ unterstützt, gestärkt und teilweise über viele Jahre auf ihren Wegen in ein gutes Leben in der neuen Heimat Deutschland begleitet hat.“

Samstagmittag wird Kordula Gruhl in Iserlohn zur letzten Ruhe gebettet

Kordula Gruhl stand dabei in der vordersten Reihe als einer der ersten „Patinnen“ für Flüchtlinge in Iserlohn. „Dafür sind wir und auch die Flüchtlinge zutiefst dankbar“, betont Jens Keienburg. Auch als sie bereits erkrankt war, habe sie „aktiv und geistesgegenwärtig Bibelarbeit und Gottesdienst geschätzt“, berichtet Pfarrer Hölscher. Diese seien „immer Grundlage für ihr Engagement“ gewesen, bei dem sie sich „nie für die so wichtigen ,Klein-Klein’- und ,Handarbeiten’ zu schade war.

Kordula Gruhl wird am Samstag, 18. Januar, um 12 Uhr auf dem Hauptfriedhof Iserlohn beigesetzt.