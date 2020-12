Klangvolles Angebot für junge Letmather Familien

Letmathe. Die Musikschul-Zweigstelle bietet ab Januar neue Eltern-Kind-Kurse an.

In der Letmather Zweigstelle der Musikschule Iserlohn in der „Trillingschen Villa“ an der Von-der-Kuhlen-Straße 14 starten ab Donnerstag, 7. Januar, neue Eltern-Kind-Kurse, die aktuell nur mit jeweils etwa fünf bis sechs Kindern pro Gruppe unterrichtet werden. Die Kurse finden dienstags, mittwochs und donnerstags immer am Vormittag statt. Die ersten zwei Kurstermine sind als Probezeit vorgesehen, wer den Kurs danach abbricht, muss keine Gebühr entrichten. Anmeldungen sind noch bis Montag, 7. Dezember, möglich.

Musikkurse für Kinder verschiedener Altersgruppen

In den „Musikkäfer“-Kursen der Musikschule treffen sich jede Woche Krabbelkinder zwischen acht und achtzehn Monaten mit einer erwachsenen Begleitperson zur gemeinsamen Beschäftigung mit Liedern, Kniereitern und Kinderreimen, kleinen Instrumenten, Fingerspielen und Bewegungsspielen. An Kinder zwischen achtzehn Monaten und etwa dreieinhalb Jahre richten sich die „Musikgarten“-Kurse, ebenfalls mit erwachsener Begleitperson. Dabei geht es um Rhythmus- und Echospiele, kleine Tänze, Instrumente, viel Bewegung, Lieder und andere altersgerechte musikalische Erfahrungen.

Die Kurse gehen jeweils bis zu den Osterferien. Jede Musikstunde dauert fünfzig Minuten. Eine Gebührenermäßigung ist möglich. Falls Kurse später starten müssen, wird die Teilnahme entsprechend günstiger. Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Sekretariat der Zweigstelle Letmathe unter 02374/15702 , in der Musikschule Iserlohn unter 02371/217-1953 sowie per E-Mail-Anfrage an musikschule@iserlohn.de oder auf der Internetseite der Musikschule auf www.musikschule.iserlohn.de.