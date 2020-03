Kirchenchor St. Kilian verliert seine Leiterin

Letmathe. Heike Pennig zieht aus beruflichen Gründen weg, Marianne Wienesen übernimmt kommissarisch.

Auf ein erfolgreiches Jahr haben die Mitglieder des Kirchenchores St. Kilian im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung zurückgeblickt.

Gleich zu Beginn standen Jubilarehrungen auf der Tagesordnung. Seit 30 Jahren ist Heinrich Mainka nicht nur Organist der St.-Kilian-Gemeinde, sondern auch Leiter des Kirchenchores. Ihm wurde als Dank von Kassiererin Barbara Rofalski ein Rosenstock überreicht. Seit 40 Jahren ist Hildegard Buschmann Mitglied im Kirchenchor. Sie erhielt dafür eine Urkunde sowie einen Blumenstrauß.

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Marita Mainka, die 1. Vorsitzende Heike Pennig sowie Matthias Rabener geehrt. Seit zehn Jahren singen die Eheleute Marianne und Kurt Wienesen im Chor. Außerdem begrüßte der Chor die Eheleute Marieluise und Norbert Kauer als neue Mitglieder. Beide erhielten die Mitgliedsnadel des Diözesan-Cäcilienverbandes.

Gottesdienste und Geselliges auf dem Programm

In diesem Jahr wird der Schwerpunkt des Kirchenchores wieder auf der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten und der Bereicherung des Gemeindelebens liegen. So stehen die Priesterjubiläen von Pastor Olbricht und Pastor Knust im Programm, außerdem nimmt der Chor am Diözesan-Kirchenmusiktag in Paderborn im September teil. Aber auch gesellige Veranstaltungen wie eine Halb-Tagesfahrt oder das Cäcilienfest im November fehlen im Jahresplan nicht.

Am Schluss teilte Heike Pennig den Anwesenden mit, dass sie im Juli ihr Amt niederlegen wird, da sie aus beruflichen Gründen mit ihrer Familie in den Schwarzwald umziehen wird. Die Mitglieder bedauerten dies sehr. Bis zu den Neuwahlen des Vorstandes 2021 wird die 2. Vorsitzende Marianne Wienesen das Amt kommissarisch übernehmen.