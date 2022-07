Kiliankirmes Letmathe 2022: Öffnungszeiten und Fahrgeschäfte

Letmathe. Die Kiliankirmes lockt vom 15. bis 18. Juli wieder nach Letmathe. Wir beantworten alle Fragen zu den Attraktionen, dem Programm und zur Anfahrt.

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause ist es am vom 15. bis 18. Juli endlich wieder soweit: Die 569. Kiliankirmes öffnet ihre Pforten. Über 130 Vergnügungsbetriebe auf rund 20.000 Quadratmetern Kirmesfläche warten auf die Gäste aus nah und fern.

Öffnungszeiten und Programm

Die Eröffnung mit Fassanstich findet am Freitag, 15. Juli, um 16 Uhr traditionell an der Treppe zum Neumarkt statt. Mit hoffentlich sicherer Hand wird Bürgermeister Michael Joithe das Fass anzapfen und anschließend das Freibier auch ausschenken.

Was darf zu Beginn und am Ende einer Kiliankirmes nicht fehlen? Genau, das Glockengeläut vom Lennedom. Und pünktlich mit dem letzten Glockenton laden die Schausteller am Freitag, 15. Juli, von 16 bis 17 Uhr zu einer „Happy Hour“ ein: Einmal zahlen und zweimal Fahren ist eine Stunde lang angesagt.

Am Montag, 18. Juli, findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr der traditionelle Familiennachmittag mit merklich reduzierten Fahrpreisen an allen Fahrgeschäften statt. Alle anderen Kirmesgeschäfte haben einen gängigen Hauptartikel in dieser Zeit um 50 Prozent ermäßigt. Davon ausgenommen sind alkoholische Getränke. Am Abend gibt es bei Einbruch der Dunkelheit das Abschluss-Feuerwerk.

Am Montag, 18. Juli werden die Glocken des Kiliandoms die Kirmes gegen 22.30 Uhr ausläuten. Anschließend folgt ein Abschluss-Feuerwerk, das vom Schulhof der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule abgeschossen wird.

Auf das Festzelt der Werbegemeinschaft Letmathe wird coronabedingt noch einmal verzichtet, stattdessen gibt es Kirmes-Programm im Städtischen Saalbau:

Freitag, 15. Juli:

16 bis 1 Uhr Kirmestreff

Samstag, 16. Juli:

15 bis 20 Uhr Kirmestreff

20 bis 1 Uhr Kirmesparty mit DJ

Sonntag, 17. Juli:

11 Uhr Ökumenischer Kirmes-Gottesdienst

14 bis 1 Uhr Kirmestreff

Montag, 18. Juli:

11 bis 14 Uhr Bürgertreff

15 bis 17.30 Uhr Kasperle-Theater „Valentinos Puppenbühne“ (drei Vorstellungen jeweils zur vollen Stunde)

18 bis 24 Uhr Kirmestreff zum Feuerwerk

Fahrgeschäfte und Attraktionen

Neun Großfahrgeschäfte, eine Geisterbahn, eine große Familienbelustigungsanlage und sieben verschiedene Kinderfahrgeschäfte lassen die Herzen der Besucher höher schlagen. Bloß das Riesenrad wird wegen eines Hydraulik-Defekts entgegen erster Ankündigungen . Abgerundet wird der Rummel durch attraktive Imbiss-, Getränke- und Spielgeschäfte.

Im und vor dem Städtischen Saalbau laden zahlreiche Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Warme und kalte Getränke sind im Angebot.

Der sehr beliebte Aktionsstand der DAHW Lepra- und Tuberkulosehilfe bietet direkt vor dem Eingang zum Städtischen Saalbau seinen Waffelverkauf und den traditionellen Luftballon-Wettbewerb an.

Die Standorte der Fahrgeschäfte in der Übersicht:

Saalbau: Kindersportkarussell, Avengers

Kindersportkarussell, Avengers Overwegstraße zwischen Saalbau und Marienstraße: Air Jump Bungee Trampolin, Sahara Rally

Air Jump Bungee Trampolin, Sahara Rally Parkplatz Sparkasse: Hurricane

Hurricane Overwegstraße zwischen Marienstraße und bis Reinickendorfer Straße: Crazy Bus, Disney Star

Crazy Bus, Disney Star Neumarkt: Love Express, Flip Fly, Number 1 Autoskooter, Hollywood Star, Scary House, Zauber der Fantasie

Love Express, Flip Fly, Number 1 Autoskooter, Hollywood Star, Scary House, Zauber der Fantasie Overwegstraße zwischen Friedenstraße und Parkplatz Märkische Bank: Ballon Fahrt

Ballon Fahrt Parkplatz Realschul-Nebengebäude: Time Factory, Break Dance No. 2, Kinderkettenflieger

Anfahrt und Parken

Mit dem Bus ist das Kirmesgelände aus Richtung Iserlohn über die MVG-Linien 1, 15 und 16 erreichbar, aus Richtung Hohenlimburg / Markenfeld über die Linien 8 und 9 sowie aus Richtung Schwerte-Ergste über die Linie 5. Allerdings sind die Routen leicht geändert, um das Kirmesgelände zu umfahren. Ersatzhaltestellen wurden eingerichtet.

Bahnfahrer können am Bahnhof Letmathe aussteigen und in Richtung Innenstadt gehen. Nach wenigen Minuten sind sie mitten im Kirmestrubel.

Mit dem Auto führt der Weg über die A 46 bis zur Abfahrt Iserlohn-Letmathe. Wer aus Richtung Hemer kommt, biegt anschließend links in die Schwerter Straße ein, Autofahrer aus Richtung Hagen müssen von der Abfahrt aus rechts abbiegen. Nach etwa 700 Metern ist die Letmather Innenstadt erreicht.

Aber Achtung, beim Parken müssen Einschränkungen hingenommen werden: Die Parkplätze am Saalbau und Neumarkt stehen nicht zur Verfügung. Auch der Parkplatz an der Hagener Straße (Letnetti-Platz gegenüber Woolworth) und die neuen Parkplätze an der Fingerhutsmühle / Langer Kummer/ Kreisverkehr Lennedamm /Schwerter Straße können nicht angefahren werden.

