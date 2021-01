Iserlohner Polizei ermittel wegen illegaler Entsorgung

Letmathe. Unbekannter Umweltsünder entsorgt giftige Substanzen auf Privatgrund am Honselweg. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Umweltsünder haben am Freitagmittag auf einem Privatgehöft am Honselweg mehrere Behälter mit unbekannten Feststoffen und flüssigen Substanzen in Tüten und Plastikgebinden sowie Fässern entsorgt.

Der Grundstückseigentümer, der am Vormittag zwischenzeitlich nicht vor Ort gewesen war, zeigte sich am Mittag nach seiner Rückkehr entsetzt, als er den Umweltfrevel auf seinem Grundstück entdeckte: Ralf Seißler, der nach eigenen Angaben vor 40 Jahren eine Ausbildung zum Galvaniseur gemacht hatte, identifizierte die Fässer als Behälter für Galvanikabfälle und alarmierte die Polizei, die wiederum die Feuerwehr, das Ordnungsamt, den heimischen Entsorger Lobbe, die Untere Wasserbehörde sowie das Staatliche Amt für Umweltschutz hinzuzog. „Unglaublich, mit welcher Frechheit die Umweltsünder vorgehen“, machte Ralf Seißler gegenüber unserer Zeitung seinem Ärger Luft.

Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Schoof berichtete, rückten acht Einsatzkräfte gemeinsam mit Kollegen der Feuerwehr Nachrodt an, die mit ihrem Gefahrgutwagen und Wannen die Sicherung der unbekannten Substanzen vornahmen. Einen ähnlichen Alarm hatte es einen Tag vorher in Altena an der Fuelbecker Talsperre gegeben, erklärte vor Ort Diplom-Ingenieur Thomas Grabemann vom Fachdienst Gewässerschutz der Unteren Wasserbehörde des Märkischen Kreises. In Altena hatten Unbekannte am Donnerstag mehrere Fässer mit Chemikalien entsorgt, darunter Salzsäure sowie Natriumhydroxid-Lösung. Ein Teil des Inhalts war bereits ausgelaufen.

Die Einsatzkräfte am Honselweg in Letmathe wurden im Hintergrund unterstützt durch eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr und vier Kollegen der Berufsfeuerwehr und die Besatzung eines Rettungswagens; ohne dass sie vor Ort zum Einsatz kamen.

Wie Thomas Schaefer, Leiter des Bereichs Havarie-Managements der Firma Lobbe, sagte, wurden die Stoffe mitgenommen, analysiert und fachgerecht entsorgt. Ergebnisse sollen in der nächsten Woche vorliegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sie sollten sich unter 02371/9199-0 melden.

BZ: Unbekannte Umwelt haben am Honselweg Chemieabfälle entsorgt. Vertreter der Feuerwehr, der Polizei, der Unteren Landschaftsbehörde und der Firma Lobbe untersuchten die Hinterlassenschaften im Beisein des Grundstückseigentümers. Foto: Cornelia Merkel