Foto: Michael May / IKZ

Da war es noch hell: Beim Höhlenkonzert „da da dark“ selbst wurde es in der Dechenhöhle stockfinster.

Oestrich. In absoluter Finsternis hat das Ensemble für Neue Kammermusik der TU Dortmund in der Dechenhöhle für radikale Chancengleichheit gesorgt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Höhlenkonzert: Im Dunkeln sind alle gleich blind

Mit einer unkonventionellen Darbietung hat das sechsköpfige Ensemble für Neue Kammermusik der Technischen Universität Dortmund in der Dechenhöhle ein Zeichen für Inklusion gesetzt. Menschen mit und ohne Sehbehinderung sollten eine Erfahrung „auf Augenhöhe“ machen – dabei durfte der optische Sinn gerade keine Rolle spielen. Die Lösung: völlige Dunkelheit. Darüber hinaus sollten auch Hörgewohnheiten und musikalische Vorbildung beim Konzert „da da dark“ keine Rolle spielen.

Mit avantgardistisch-experimentellen Stücken, einer Erstaufführung und dadaistischen Gedichten darf man getrost davon ausgehen, dass die allermeisten Zuhörer tatsächlich gleichermaßen unvorbereitet waren. Die Musiker hingegen hatten den Einsatz im Dunkeln minuziös geplant, wie sie berichteten – wenn der Blick in die Noten keine Option sind, schränkt das die Auswahl ein.

Musiker mussten ohne Noten und Blickkontakt auskommen

Auf alltägliche Hilfsmittel wie Blickkontakt und Gesten konnte das Ensemble nicht zurückgreifen. „Ein Audiokommentar für die Bewegungen des Dirigenten macht auch wenig Sinn“, flachste einer der Künstler und wusste mit Anekdoten von den Proben zu amüsieren. Etwa, als ein Student in einem Moment der Stille in den Raum gekommen sei: „Wir saßen da alle mit unseren Schlafbrillen, um die Dunkelheit zu simulieren, und hörten nur ganz zaghaft: ‚Entschuldigung, wir haben jetzt Unterricht.’“

Beim Konzert drängten sich sonst nebensächliche akustische Signale wie ein Niesen in den Vordergrund der Wahrnehmung – das Schmunzeln des Musikers, der höflich „Gesundheit“ wünschte, konnte man nicht sehen, es war aber für alle zu hören. Mit dem akustischen Programm selbst bewies das Ensemble Mut: „Minimalmusik“ und „rationale Melodien“ von Steve Reich oder Tom Johnson erschwerte den Zugang. So blieb der Applaus eher höflich als enthusiastisch. Als besondere Erfahrung darf das Konzert allemal gelten – inklusive der Erkenntnis, wie hell eine einzelne Kerzenflamme sein kann, die am Ende des Höhlenkonzertes wie ein Blitz aufleuchtete.

Damit endete auch, zumindest was die Sinneswahrnehmung angeht, die Gleichstellung der sehenden und nicht sehenden Höhlenbesucher. Wer sich aber an diesem Abend oder später noch über die Eindrücke ausgetauscht hat, konnte die Gewissheit haben: Unterschiedliche Meinungen sind allein eine Frage des Geschmacks.