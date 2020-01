Polizei Handbremse an Opel Omega gelöst

Letmathe. Die Tat könnte schon einige Zeit her sein, wurde aber erst zum Jahresende bemerkt.

Ein Autoknacker hat auf dem Friedhofs-Parkplatz Dümpelacker an der Straße Steltenberg die Bremse eines grünen Opel Omega gelöst und ihn in eine gegenüberliegende Parkboxenreihe rollen lassen. Passiert sein muss das nach Polizeiangaben zwischen dem 15. Oktober und dem 27. Dezember. Als der Inhaber zu seinem Auto kam, waren die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen, das Innere durchwühlt, die Wischer an der Frontscheibe abgebrochen und die Außenspiegel abgetreten.