Gymnasium Letmathe öffnet eigene Fahrradwerkstatt

Letmathe. Das Gymnasium Letmathe hat in Kooperation mit der städtischen Jugendarbeit eine schuleigene Fahrradwerkstatt eingerichtet.

Mit einer hauseigenen Fahrradwerkstatt unterstützt das Gymnasium Letmathe ab sofort die klimaverträgliche Mobilität seiner Schüler. In Kooperation mit der Bikestation der städtischen Jugendarbeit bietet das Team von Schulsozialarbeiter Jörg Simon montags und freitags in der Mittagspause Workshops an, die Wartung und Pflege vermitteln sollen.

Ganztagsbeauftragte Michaela Günther und Schulsozialarbeiter Jörg Simon würdigten das Projekt und die gute Zusammenarbeit. Foto: Alexander Barth / IKZ

Dabei sollen ältere Schüler lernen, ihr Wissen selbstständig an jüngere weiterzugeben. Kleinere Reparaturen können in der Werkstatt gemeinsam erfolgen, Ersatzteile soll es zum Selbstkostenpreis geben, Schwierigere Fälle an heimische Fachhändler vermittelt werden. Vor kurzem ist die Werkstatt feierlich eingeweiht worden – mit Musik, Bratwürstchen und lobenden Worten. Zu den Gästen, vor allem natürlich Schüler, sprachen auch der stellvertretende Schulleiter Tobias Hummel und die Ganztagsbeauftragte Michaela Günther. Beide würdigten die gelungene Kooperation, die Unterstützung von Schülern und Eltern und den Beitrag für den Klimaschutz, der mit dem Angebot geleistet werde

Im Gespräch mit der Heimatzeitung äußerten sich die Schülervertreter Emilia Di Lorenzo (16), Manuel Dünninghaus (15) und Kira Neider (16) über das Umweltbewusstsein in der Schülerschaft. „Wir waren bei der letzten Demo von Fridays for Future und gehen auch zur nächsten hin“, kündigt Manuel an. Freigestellt würden dafür nur SV-Mitglieder, das halte viele der übrigen Mitschüler aber nicht davon ab, sich zu beteiligen. Wie Tobias Hummel bestätigt, findet dieses Engagement grundsätzlich den Segen der Schulleitung. „Wie viele mit dem Rad zur Schule kommen, erheben wir nicht, aber im Sommer ist der Fahrradkeller voll“, erklärt Hummel.

Schülervertreter engagieren sich für den Klimaschutz

Die drei Schülervertreter selbst nutzen für den Schulweg keinen Drahtesel – aus unterschiedlichen Gründen. „Ich gehe zu Fuß zur Schule, in einer halben Stunde schaffe ich das“, berichtet Kira, die bei beim Einkaufen auf vegane Produkte achtet. Manuel wohnt in Iserlohn und fährt deshalb mit dem Bus, Emilia aus Lössel ebenfalls. „Ich versuche auf Kleinigkeiten zu achten, ich kaufe zum Beispiel nur Schreibwaren aus recyceltem Papier“, sagt Emilia, die zum Quartett der Schülersprecher zählt. „Es ist nie wirklich genug, aber es wird immer besser. Und bei uns an der Schule stehen wir schon ganz gut da“, meint sie.

Die jungen Leute wissen, dass es mit Protestieren allein nicht getan ist, deshalb plane die SV verschiedene Aktionen. „Wir wollen die Autos zählen, die hier stehen, und als Ausgleich genau so viele Bäume pflanzen“, erklärt Manuel. Besonders eifrig hat bei der Einrichtung der Werkstatt der 17-jährige Lukas Bischoff geholfen, der das Gymnasium besucht hat, bis er unlängst eine Ausbildung in Hagen angefangen hat – als Zweiradmechaniker. „Zur Schule bin ich immer mit dem Rad gefahren und nach Hagen jetzt genau so“, berichtet der Hohenlimburger, der damit sportlichen Ehrgeiz verbindet: „Ein E-Bike kommt für mich nicht in Frage, ich trete selbst.“