Waldschule Grünes Klassenzimmer und biologische Toilette in Letmathe

Letmathe. Die Waldschule Märkischer Kreis wartet mit neuem Grünen Klassenzimmer und einer biologischen Toilette auf.

Besonders stolz auf die biologische Toilettenanlage, die ohne Wasser und Strom auskommt, zeigte sich der Leiter der Waldschule Märkischer Kreis, Axel Dohmen, bei einem Ortstermin mit CDU-Ratsvertretern. Gefragt nach den Kosten sprach er von rund 20.000 Euro. Angesichts der Diskussion um die öffentliche Toilettenanlage an der Stadtspange West ließen sich die Unionspolitiker diese Anlage, die sogar über eine Solaranlage auf dem Dach verfügt, genauestens erklären.

Auch präsentierte Dohmen das mit Projektmitteln der Landesumweltstiftung errichtete Grüne Klassenzimmer, das 30 Kindern Platz für den direkten Unterricht im Wald ermöglicht. Es soll noch in diesem Jahr offiziell eingeweiht werden. Axel Dohmen steht in Verhandlungen mit der Stadt, dass Bäume aus dem Umfeld für den Bau von Tischen und Bänken verwendet werden dürfen. Mit der Beschäftigungsförderung der Stadt Iserlohn wurde bereits in der Vergangenheit ein Insektenhotel geschaffen. Wie er weiter berichtete, wolle die Waldschule auch mit Imkern aus Kalthof zusammenarbeiten, um Kindern das Leben der Bienen und die Imkerei näher zu bringen.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Projekt ,Let’s Fetz’ erneut im Rahmen der UN-Dekade ,Biologische Vielfalt’ ausgezeichnet wurden. Das ist eine tolle Anerkennung unserer Arbeit“, berichtete Axel Dohmen. „Wir bringen Hauptschülern, die es schwer haben, die sich nicht zwangsläufig der Natur bewegen, die biologische Vielfalt näher und bereiten gemeinsam gesundes Essen zu.“ Dazu gehören Brennessel-Chips und Lavendelsalat und Suppe mit Zutaten aus dem Wald.

Die Waldschule steht in Trägerschaft des Fördervereins „Lernort Natur“, einer Initiative der Märkischen Kreisjägerschaft, des Waldbauernverbands und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Mit der Stadt Iserlohn veranstaltet sie regelmäßig Sprachcamps.

Dohmen bedauert, dass in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Waldjugendspiele abgesagt werden mussten. Nach bisherigem Stand soll aber das nächste Sprachcamp in Kooperation mit dem Jugendamt und dem Schulamt der Stadt in den Herbstferien stattfinden.

Kleine Kinder begeistertvon ausgestopften Waldtieren

„Wir können stolz auf diese Waldschule sein, die zur Umwelterziehung von Kindern und Jugendlichen beiträgt“, sagte CDU-Ratsfrau Eva Kirchhoff nach der Besichtigung. „Ein Leuchtturm in der Umwelterziehung“, lobte Heiko Hövel die Einrichtung, in der seine Kinder, die er zu dem Termin mitgebracht hatte, besonders begeistert von den ausgestopften Waldtieren waren.

Ratskollege Karsten Meininghaus, der auch Vorsitzender der Ortsunion Letmathe ist, bot Unterstützung für die Waldschule an. Bereits im Jahr 2010 hatte er mit seinen Parteifreunden eine Weißdornhecke an der Waldschule gepflanzt. Bei dem Ortsbesuch konnten sich die Christdemokraten nun davon überzeugen, dass sie gut angegangen ist.