Letmathe. Die Hubertusschützen pflegen die Besuchstradition seit etwa 25 Jahren.

„Grüner Klangkörper“ zu Gast bei Letmather Kilian-Senioren

So wie der Nikolaus am 6. Dezember erwartet wird, so werden auch jedes Jahr die Schützen von St. Hubertus Letmathe in der Vorweihnachtszeit im Altenheim St. Kilian erwartet. Sie bescheren den Bewohnern mit ihrem bunten und besinnlichen Programm jede Menge Abwechslung. Bereits seit rund 25 Jahren ist dies zur liebgewonnenen Tradition geworden, seit sechs Jahren werden sie dabei musikalisch von Simka Marek am Keyboard begleitet.

Ob „Nikolaus komm in unser Haus“, „O du Fröhliche“ oder „O Tannenbaum“, nicht nur der „grüne Klangkörper“ – die uniformierten Schützen – auch die Ehefrauen als „Chor der Engel“ und die Jugend sangen eifrig. Einige Solobeiträge wie „Halleluja“ rührten gar zu Tränen. Und auch Geschichten rund um die Weihnachtszeit und eine Tanzvorführung durften nicht fehlen.

Natürlich kamen die Schützen mit ihrem amtierenden König Markus Aßmann und Vizekönig Uwe Erkelens nicht mit leeren Händen. Neben einer Spende für das Altenheim hatten die Uniformierten Süßigkeiten für die Mitarbeiter im Gepäck.

Für die Schützen geht mit der Adventsfeier im Altenheim das lange Schützenjahr zu Ende. Jürgen Scheuer wünschte allen das größte aller Geschenke, nämlich Gesundheit.