Große Trauer um ein Stübbeker Urgestein

Die Letmather und Iserlohner Unionspolitiker trauern um ein Urgestein der Kommunalpolitik: Theodor Dicke ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement im politischen und sozialen Bereich, in Kirchen und bei der Feuerwehr erhielt „Theo“ Dicke, wie ihn seine Weggefährten nannten, im Jahr 2005 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Auch als Rentner hat er sich bis ins hohe Alter für die Gemeinschaft eingesetzt.

Für die CDU engagierte er sich von Oktober 1984 bis 2009 im Rat der Stadt. Seine politischen Schwerpunkte hatte er im Feuerwehr- und Umweltausschuss, aber auch im Sozialausschuss. Durch die Diskussionen mit den Bürgern konnte er in seiner Zeit als Leiter des Umweltausschusses Ängste vor Mobilfunkantennen abbauen und akzeptierte Standorte finden.

Bis 2015 war er Sachkundiger Bürger im Umweltausschuss, wo er an wegweisenden Umweltaktivitäten zum Wohle der Bürger mitwirkte. Er begleitete die Projekte „Ökoprofit“, die Sperrmüllbörse, die Aktion „Iserlohn, na sauber“ und die Renaturierung der Fließgewässer.

In der CDU arbeitete er viele Jahre im Vorstand mit, so etwa als Schatzmeister der CDU Letmathe. „Die CDU in Iserlohn, aber auch ich persönlich bis sehr betroffen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges. „Unsere Gedanken sind in diesen Tagen besonders bei seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Theo Dicke hat den Wahlkreis Berliner Allee, Nordfeld, Stübbeken vertreten, für ihn wurde ich 2009 Nachfolger, was auch Theos Wunsch war. Wir haben immer gut zusammengearbeitet. Insbesondere das Stübbeken lag ihm sehr am Herzen, dafür hat er sich stets im Rathaus stark gemacht und mir dies seinerzeit auch mit auf den Weg gegeben.“ Tigges erinnert sich: „Gerade aus meiner Zeit in der Jungen Union weiß ich, wie wichtig ihm der Austausch zwischen den Generationen war.“

Theo Dicke, der sich immer wieder ganz offen auf sein christliches Weltbild als Hauptmotiv für sein Handeln berief, hat sich in vielfältigen Bereichen engagiert: sowohl in der freiwilligen Feuerwehr Stübbeken, die er 21 Jahre geleitet hat, als auch in der Kirche und in der Dorfgemeinschaft Stübbeken. Ob als einer der ersten Siedler, beim Bau der Josefkirche und beim „Gemeinschaftsdienst Kinder, Jugend und Familie“, dessen Erster Vorsitzender er war und in dieser Funktion er den Verein maßgeblich aufgebaut und geprägt hatte. „Nicht nur dieses Engagement zeigte sein soziales Engagement und seinen Einsatz für (junge) Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen“, würdigte Tigges die „absolute Herzensangelegenheit“ seines Vorbildes: „Ich habe das mitbekommen, da ich zeitweise sein Stellvertreter im Vorstand war.“

Über mehrere Jahre Sterbende im Hospiz begleitet

Im Hospiz Mutter Teresa begleitete er über mehrere Jahre Sterbende in ihrer letzten Lebensphase.

Theo Dicke lebte zuletzt seit knapp zwei Jahren mit seiner Frau Brigitta im Altenheim St. Kilian. „Theo Dicke bleibt als äußerst engagierter, liebenswerter und aufrichtiger Mensch in Erinnerung. Mit ihm ist ein Urgestein aus unserer Mitte verstorben“, betont Fabian Tigges.