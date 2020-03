Hilfsprojekt Genug „Iserlohn-Häuser“ für ein eigenes Dorf in Sri Lanka

Matugama/Letmathe. Die Letmather Lutz und Barbara Malaschöwski haben in Sri Lanka das 122. mit Iserlohner Spenden finanzierte Haus übergeben.

Im Rahmen eines feierlichen Akts hat vor wenigen Tagen die Einweihung des „122. Iserlohn-Hauses“ in der Nähe von Matugama im Südwesten Sri Lankas stattgefunden. Das zwölfte „Dr.-Sigurd-Pütter-Haus“ ist ein Ergebnis der letztjährigen Spendensammlung des Letmathers Lutz Malaschöwski. Zahlreiche Einheimische begleiteten die Einweihung – darunter dankbare Familien, die statt in einfachen Behausungen nun in soliden Steinhäusern wohnen können.

Dr. Sigurd Pütter als „großerFreund Sri Lankas“ gewürdigt

Lutz Malaschöwski begrüßte in seiner Ansprache unter anderem ­Matugamas Bürgermeister Liyanage, hohe Polizeibeamte aus der Region und andere Ehrengäste wie ­Renate Pohl und Alfred Schmiedefeld aus Norddeutschland, die seit vielen Jahren die Hauseinweihungen Malaschöwskis filmisch dokumentieren. Der Letmather hob in seiner Rede insbesondere das finanzielle Engagement Dr. Sigurd Pütters als „großen Freund Sri Lankas“ hervor. Der Medice-Seniorchef hat für das Malaschöwski-Projekt im Laufe der Jahre inzwischen zwölf Wohnhäuser und fünf Kindergärten in der Region Bentota gestiftet.

In die vier einfach ausgestatteten Räume des jetzt eingeweihten, 75 Quadratmeter großen „Iserlohn-Hauses Nr. 122“ ist eine sechsköpfige Familie eingezogen. Die Mutter dieser Familie war im Dezember vergangenen Jahres bei der Geburt eines Kindes gestorben. Acht neue Häuser übergaben Lutz Malaschöwski und seine Ehefrau Barbara in den vergangenen Wochen in Sri Lanka somit ihren glücklichen neuen Besitzern.

In Kürze stehen noch die Einweihung der aus vielen kleineren Einzelspenden stammenden Wohnhäuser „Haus Barendorf“ und „Haus Seilersee“ auf dem Programm. Damit summiert sich Zahl auf insgesamt 124 gestiftete Häuser für bedürftige Familien und zwölf gestiftete Kindergärten. Gern griff der 85-jährige Malaschöwski die Gebete und guten Wünsche zweier buddhistischer Mönche für alle Teilnehmer der Feier auf, „um noch lange für Sri Lanka wirken zu können“. Denn eines ist für ihn klar: Auch in diesem Jahr wird für den guten Zweck weiter in Letmathe, Iserlohn und Umgebung gesammelt.