Für „Höhlenweihnacht“ ist kein Weg zu weit

FFB, WÜ, HER, DU, VIE, EN, GT, MR, DO, HA, HSK, SO, UN und MK sowieso. Die Nummernschilder vor der Dechenhöhle – und das ist jetzt nur die Auswahl vom frühen Nachmittag an Heiligabend – machten klar: Die „Höhlenweihnacht“ lockte wieder Besucher aus nahezu ganz Nordrhein-Westfalen und auch darüber hinaus in die Tropfsteinhöhle.

Auf insgesamt rund 4200 Besucher kam Geschäftsführer Dr. Stefan Niggemann am frühen Donnerstagabend in einer ersten Schätzung und zeigte sich damit zufrieden, auch wenn es etwa 500 weniger als im vergangenen Rekordjahr waren. Das hänge aber unter anderem damit zusammen, dass es diesmal kein langes Fest-Wochenende, sondern der Montag dazwischen gewesen sei. „Das macht sich gleich an den Besucherzahlen bemerkbar“, weiß Dr. Niggemann mit Blick auf die Statistik aus inzwischen 35 Jahren „Weihnachtlicher Führungen“ in der Dechenhöhle. „Und diesmal gab es vorher auch keinen Bericht im Fernsehen“, nennt er noch einen weiteren Grund. Das beste Beispiel für die Wirkung überregionaler Werbung sei übrigens seinerzeit ein Foto in der Zeitschrift „ADAC Motorwelt“ gewesen. „Danach hatten wir dann an einem Tag 3000 Besucher.“

Fernsehbericht aus Vorjahr hatte Langzeitwirkung

Brigitte Richter (li.) und Monika Dietze waren extra aus Rötha bei Leipzig angereist, um einmal die „Höhlenweihnacht“ mitzuerleben. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Dass der Fernsehbericht aus dem vergangenen Jahr aber auch Langzeitwirkung hat, dafür waren an Heiligabend Monika Dietze und Brigitte Richter das beste Beispiel. Die beiden Seniorinnen aus Rötha bei Leipzig hatten den Beitrag über die Dechenhöhle seinerzeit im Programm des Hessischen Rundfunks gesehen und sofort gedacht: „Da müssen wir hin!“ Deswegen verbrachten die beiden 69-Jährigen die Weihnachtstage in einem „netten, kleinen Hotel“ bei Hallenberg im Sauerland und machten sich am Dienstag nach dem Frühstück direkt auf den 110 Kilometer langen Weg nach Letmathe, um rechtzeitig zur ersten Führung um 11 Uhr da zu sein. „Das Navi hat uns dann noch einen 40-Kilometer-Umweg beschert“, berichtete Brigitte Richter. Doch alle Mühen und Strapazen hätten sich gelohnt. Am Ende der rund 50-minütigen Führung mit den Stationen mit weihnachtlicher Musik und durch die unter anderem von 150 echten Kerzen erleuchtete Höhle – für das Anzünden brauchen zwei Mitarbeiter übrigens jeden Tag eine halbe Stunde – waren die beiden vollauf begeistert und werden das natürlich in Sachsen weitertragen.

„Ich hätte nie gedacht, dass sich das so entwickelt“, freute sich Dr. Niggemann über den dauerhaften Erfolg der „Höhlenweihnacht“, die er fast seit dem ersten Jahr begleitet. Vor allem die hohe Zahl an Stammgästen freuen ihn und sein Team sehr. Da sei die Familie aus Düsseldorf, die schon seit über 30 Jahren komme, oder die aus Hohenlimburg, die seit einem Vierteljahrhundert immer gleich 21 Karten im Vorverkauf hole. Und auch Andrea Barth-Herrmann aus Hemer und Ingrid Kersting aus Menden kommen schon seit 20 Jahren. „Immer an Heiligabend und immer mit unseren Enkelkindern“, berichten die Freundinnen, die früher Kolleginnen bei Holz Spaeing in Iserlohn waren. Inzwischen seien die ersten Enkel schon lange erwachsen. „Aber wir haben das Glück, das wir immer noch welche im richtigen Alter zum Mitgehen haben.“ Diesmal waren Alessia (3) sowie Leon (7), Henry (6) und Jonas (3) dabei und hatten Spaß unter anderem an der zweiten Station, in der „Grufthalle“, mit „Spielmann Michel“, der auf dem Dudelsack und der Gitarre Weihnachtslieder in ungewohntem Klang darbot. Und natürlich durfte bei Michael Völkel, wie der Musiker und Entertainer aus Wanne-Eickel im bürgerlichen Leben heißt, auch das Märchen von der „Schneesee-Fee mit Zahn-Weh“ wieder nicht fehlen. Etwas Neues gab es hingegen an der vierten Station, der „Orgelgrotte“, wo Bianca Jeschke und Amy Greif als beim Geschenke verpacken ertappte Weihnachtselfen auftraten.

Der Grund war allerdings ein trauriger: Im Vorjahr war hier noch Bernward Seidel, der zuvor sieben Jahre lang in der Rolle eines Höhlenforschers die Führungen mit seiner Gitarre und seinem Lied „Es ist Weihnachten in der Dechenhöhle“ in der „Wolfsschlucht“ eröffnet hatte, als Höhlenbär aufgetreten. Zusammen mit seiner Frau Susanne und seiner Tochter Valeria hatte sich der todkranke 62-Jährige damit noch mal einen Herzenswunsch erfüllt, bevor er am 14. Januar dieses Jahres starb.