Kommunalpolitik „Freiluft-Atelier“ an der Lenne gewünscht

Letmathe. Um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Kunst an der Lennepromenade“ bittet die Linken-Ratsfraktion für die nächste Sitzung des Kulturausschusses.

In der Begründung heißt es, dass die Bilder in den Rahmen nach kurzer Zeit beschädigt worden seien. Daher sollen demontierbare Plexiglasscheiben angebracht werden, um wechselnde Präsentationen zu ermöglichen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu einem „Freiluft-Atelier“ an der Lenne zu erarbeiten.