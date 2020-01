Letmathe. Vernissage am Mittwoch, 15. Januar

„farben+stoff“ im „Bahnsteig 42“

Zu seiner nächsten Vernissage lädt der Iserlohner Kunstverein am Mittwoch, 15. Januar, ab 18 Uhr in den „Bahnsteig 42“ ein. Unter dem Titel „farben+stoff“ präsentiert Gabi Heimann in einer Einzelausstellung ihre farbintensive Textilkunst.

Seit 1993 beschäftigt sich die Mendenerin bereits mit den Ausdrucksmöglichkeiten textiler und nicht-textiler Materialien in Kombination von Handwerk und Kunst. Heute sind ihre Arbeiten im Bereich „Mixed Media“ angesiedelt. Bis zum 15. April können ihre Arbeiten noch betrachtet werden. Zur Vernissage sind Interessierte eingeladen, der Eintritt ist frei.