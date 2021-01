Es gibt Interessenten für die Windräder im Letmather Norden

Letmathe Die Bürger-Energiegenossenschaft 58 hat bislang nur Solaranlagen gebaut. Jetzt will sie Windkraftprojekte in der Region unterstützen

Bei der Energiewende hat sich in den vergangenen Jahren ein scheinbar unumstößliches Gesetz herausgebildet: Solarzellen sind Sympathieträger, Windkraft stößt auf Widerstand. Auch der Streit um den geplanten Windpark im Letmather Norden ist noch lange nicht ausgestanden. In dieser Situation tritt die Bürger-Energiegenossenschaft BEG-58, die zuletzt eine Solaranlage auf dem Dach des Berufskollegs Märkischer Kreis in Betrieb genommen hat, mit einer überraschenden Ankündigung an die Öffentlichkeit: „Wir möchten zukünftig den Bau von Windkraftanlagen unterstützen“, erklärt Peter Modrei aus Iserlohn, der sich seit Jahren in der BEG-58 für den Ausbau von Photovoltaikanlagen in der Region einsetzt.

Da die inzwischen mehr als 400 Mitglieder ausschließlich ehrenamtlich tätig seien, habe die Genossenschaft bislang gar nicht über die Kompetenzen oder personellen Ressourcen verfügt, um sich ernsthaft mit Windenergieprojekten zu befassen. Allerdings hätten sich einige Voraussetzungen geändert: Etwa durch die verschiedenen Bauvorhaben der ABO Wind AG und anderen Projektunternehmen, bei denen es zum Konzept gehört, dass die Anlagen nach Fertigstellung bevorzugt an Kommunen oder andere lokal verankerte Betreibergesellschaften veräußert werden – wie zum Beispiel die BEG-58.

„Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich verbessert, insbesondere die finanziellen Vorteile für die Standortkommunen“, nennt Peter Modrei einen anderen Grund. Die Genossenschaft sei außerdem der Ansicht, dass die NRW-Landesregierung ihren über lange Zeit „restriktiven“ Kurs in Sachen Windenergie verlasse – auch wenn nicht alle Schlagzeilen in den letzten Monaten gute Nachrichten für Windkraft-Befürworter bedeuteten.

Am wichtigsten sei, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung auch für Windräder auf dem Festland gestiegen sei. Dass nicht nur gegen das ABO-Wind-Projekt auf der Schälker Heide protestiert und geklagt wird, dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass „die schweigende Mehrheit“ zunehmend die Auswirkungen des Klimawandels zur Kenntnis nehme und Windkraft als notwendiges Gegenmittel gutheiße, wie Umfragen belegen würden.

Auch beim Ausbau von Photovoltaikanlagen gebe es Hürden, merkt Peter Modrei an: Besitzer von geeigneten Dächern müssten entweder aus Eigeninitiative Solarzellen installieren oder ihre Flächen der BEG-58 oder anderen Betreibern zur Verfügung stellen. Zudem würden sich Solar- und Windenergie perfekt ergänzen, erläutert der Ingenieur: „PV-Anlagen produzieren etwa zwei Drittel ihres Jahresertrages im Sommerhalbjahr, also nur ein Drittel im Winter. Beim Wind ist das genau umgekehrt.“ Der Energiebedarf in der kalten Jahreszeit steige voraussichtlich nur noch weiter an durch die Umstellung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge und Wärmepumpenheizungen.

Die Bürger-Energiegenossenschaft zeigt sich daher entschlossen, Anteile an neuen Windkraftwerken in der Region zu erwerben. „Wir haben eine sehr intensive Diskussion im Vorstand und mit dem Aufsichtsrat gehabt und uns letztlich einstimmig für dieses Vorgehen entschlossen“, sagt Peter Modrei. Gespräche mit Projektfirmen seien schon aufgenommen worden. Die BEG-58 ruft außerdem zur Beteiligung auf: Big Player wie die Stadtwerke ebenso wie Bürger.