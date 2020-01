Erster Unverpackt-Laden eröffnet in Letmathe

Noch sind die Scheiben des Ladenlokals in der Hagener Straße 38 mit Papier abgeklebt. Hin und wieder bleiben Passanten stehen und lesen sich die Plakate durch, die darauf hindeuten, was im Inneren derzeit auf die Beine gestellt wird. Fatma und Mesut Özdas sind fleißig am Renovieren. Mitte Februar, so haben sie es sich vorgenommen, möchten sie ihren „Unverpackt“-Laden eröffnen. Damit bietet das Ehepaar eine Möglichkeit für nachhaltiges und vor allem verpackungsfreies Einkaufen.

Auf das Konzept der Unverpackt-Läden ist Fatma Özdas vor gut einem halben Jahr aufmerksam geworden. Im Fernsehen hatte sie davon gehört und war gleich von dem Konzept überzeugt. Daraufhin recherchierte sie, ob es in der Region bereits eine solche Einkaufsmöglichkeit gäbe. Der nächste Unverpacktladen, so stellte sich damals heraus, befindet sich in Witten. Mittlerweile gibt es noch einen in Hagen. „Daraufhin habe ich meinen Mann gefragt, warum wir es nicht einfach mal wagen, einen Unverpackt Laden zu eröffnen“, berichtet Fatma Özdas.

Für die gelernte Web-Designerin und ihren Mann, der einen Elektromeisterbetrieb leitet, ist es Neuland. „Aber wir werden da hinein wachsen“, ist sich Mesut Özdas sicher, der durch seinen Beruf jede Menge Erfahrungen im Verkauf und Kundenkontakt besitzt.

Sobald die Glasspender, in denen die Lebensmittel zum Verkauf angeboten werden, da sind und aufgestellt werden können, möchten die Özdas ihren Laden eröffnen. Dann werden unter anderem Reis, Nudeln, Getreide, Müsli oder auch Öle, Schokolade und getrocknete Früchte zum Selbstabfüllen angeboten. Dafür müssen die Kunden lediglich ihre eigenen Dosen, Einmachgläser oder andere Behälter von zuhause mitbringen.

Saisonales Obst und Gemüseaus biologischem Anbau

Zudem wird es auch saisonale Obst- und Gemüseangebote geben. „Die werden wir von regionalen Bauern beziehen“, sagt Fatma Özdas. Bei der Auswahl ihrer Produkte achtet das Ehepaar auch darauf, dass diese aus biologischem Anbau stammen. „Es geht schließlich nicht nur darum, Plastik zu vermeiden, sondern auch um die eigene Gesundheit“, erklärt Mesut Özdas.

Für die Auswahl der Produkte möchte das Ehepaar auch die Kundschaft mit einbeziehen. Auf ihrer Facebook-Seite hatten sie bereits eine Umfrage gestartet, welche Angebote in Frage kommen würden. Auch im Laden soll eine Liste geführt werden, auf die die Wünsche der Kunden eingetragen werden können. „Dadurch bekommen wir eine Übersicht, wie groß die Nachfrage für ein bestimmtes Produkt ist und können das Sortiment gezielt erweitern“, sagt Fatma Özdas.

Derzeit werden die meisten der Produkte in Papiersäcken oder Pfandbehältern geliefert. Es gäbe aber auch Lebensmittel, wie getrocknete Früchte, die bislang noch in Plastikverpackungen bei dem Ehepaar ankommen. „Einige der Großlieferanten sind dabei, sich umzustellen“, weiß aber die Inhaberin. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, achtet das Paar darauf, dass der Verpackungsmüll nicht zu groß ausfällt oder schaut sich nach Alternativen um.

Neben Lebensmitteln wird es aber auch unverpackte Hygieneartikel und Reinigungsmittel geben. Von Sonja Schulte aus Hagen beziehen sie zum Beispiel die „Sauerlandseifen“, die mit dem Fahrrad geliefert werden sollen.

Kleines Café und eine Spielecke für die Kinder

Später möchte das Ehepaar in ihrem Geschäft auch selbstgebackenen Kuchen und Kaffee anbieten. Und während die Erwachsenen an kleinen Tischen den Kaffee genießen oder in Ruhe durch den Laden schlendern und ihre Einkäufe erledigen, gibt es für die Kinder eine Spielecke. Die Özdas sind zuversichtlich, dass der Unverpackt-Laden gut ankommt. „Das Thema ist aktuell und bei den meisten im Kopf angekommen“, so Fatma Özdas. Mit ihrem Geschäft möchten sie nun die Möglichkeit geben, das Denken in Handeln umzuwandeln. Die Inhaberin ist sich sicher: „Wenn ich etwas verändern möchte durch meinen Einkauf, dann kann ich das auch.“