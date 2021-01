Silvester-Bilanz Entspannte Silvesternacht für Rettungskräfte in Letmathe

Letmathe Der Jahreswechsel an der Lenne fiel auch für Polizei und Rettungskräfte ungewohnt ruhig aus.

Einen derart ruhigen Jahreswechsel an der Lenne dürften auch Polizei und Feuerwehr noch nicht erlebt haben. Keinen einzigen Löscheinsatz verzeichnen die heimischen Brandschützer, die Frequenz der Rettungseinsätze und Krankentransporte sei in der Silvesternacht auf dem Niveau eines gewöhnlichen Werktages geblieben, resümiert die Feuerwehr. Polizei und Ordnungsamt mussten ebenfalls nicht zu nennenswerten Einsätzen in den Letmather Ortsteilen ausrücken. Zur Kontrolle vor Ort anwesende Kräfte des Ordnungsamts konnten nur feststellen, dass weitestgehend gar keine Bürger auf den Straßen waren, die sich einer Verfehlung hätten schuldig machen können. Anders dürften die Jahresbilanzen ausfallen: Die Löschgruppe Letmathe meldet bereits ein Rekordjahr mit insgesamt 230 Einsätzen.