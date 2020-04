Entscheidung zum Letmather Brückenfest fällt bis Ende Mai

Letmathe. Es wäre die erste Großveranstaltung nach dem aktuell bis Ende August geltenden Verbot. Die Werbegemeinschaft ist eher skeptisch.

Zunächst bis Ende August gilt bekanntlich der Erlass, der angesichts der Corona-Pandemie Großveranstaltungen verbietet. Direkt am Wochenende nach diesem Termin, also vom 4. bis 6 September, fände nach den bisherigen Planungen in Letmathe das Brückenfest statt, ohne Zweifel eine Großveranstaltung mit Tausenden von Besuchern, die sich üblicherweise in den Straßen und vor den Bühnen ziemlich direkt begegnen. Ob das Fest in diesem Jahr stattfindet? Rainer Großberndt, zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft Letmathe, klingt am Telefon durchaus skeptisch, kann die Frage aber bislang nicht beantworten. Eine Entscheidung darüber, so erklärte er auf Nachfrage der Heimatzeitung, sei noch nicht getroffen.

„Es ist kein Schalter, der umgelegt wird“, sagt Großberndt zu der im Spätsommer zu erwartenden Situation wegen der Pandemie, die Lage würde sich nicht mit Beginn des Monats September plötzlich ändern. Großberndt bezieht sich auch auf die noch nicht offiziell gestrichene Kilianskirmes, aber deren Absage könnte auch Signalwirkung für das große Straßenfest entlang der Lenne haben.

Planungen und Vorgespräche habe es natürlich längst gegeben, auch Verträge die unterschrieben sind, etwa mit dem Betreiber der Bungee-Jump-Anlage, die allerdings auch jederzeit aufgelöst werden könnten, sagt der Organisator des Festes. Viele Anbieter auf dem Fest hätten sich auch schon bei ihm gemeldet, vornehmlich die Schausteller. „Es gibt einen unglaublichen Druck von außen. Alle wollen raus und Geld verdienen“, sagt er. Ob das dann möglich sei, wisse man ja möglicherweise auch in ein bis zwei Monaten noch nicht, erläutert Großberndt. „Das heißt nicht, dass wir nicht in den nächsten drei oder vier Wochen sehen, dass es nicht geht.“ Mit anderen Worten: Die Werbegemeinschaft will in naher Zukunft eine Entscheidung treffen, laut Großberndt konkret bis Ende Mai.

Die Entscheidung solle in Abstimmung mit der Stadt getroffen werden, berichtet Großberndt. Würden andere Großveranstaltungen abgesagt, treffe das dementsprechend auch das Letmather Brückenfest. „Die Stadt gibt den Rahmen vor.“

Angesichts der Nachfragen weiß Großberndt auch, für welche Gruppen jenseits der Besucher das Brückenfest eine große Bedeutung hat. Vor allem die Kirmesleute und die Letmather Gastronomen, die derzeit keine Gäste bewirten dürfen, seien angespannt und warteten. Noch scheint alles offen. Großberndt: „Keiner weiß, wohin die Reise geht.“

Absage der Kirmes wird im Rathaus noch beraten

Eine endgültige Entscheidung in Sachen Kilianskirmes hat die Stadt Iserlohn als Veranstalter nach wie vor nicht getroffen. Man sei intern im Gespräch, heißt es aus dem Rathaus. Das Thema werde gerade in der Verwaltung noch einmal besprochen, sagt Stadt-Pressesprecherin Christine Schulte-Hofmann. Wann die Entscheidung bekanntgegeben werde, konnte sie am Dienstag noch nicht sagen. Angesichts der bisherigen behördlichen Maßnahmen ist allerdings mit einer Absage stark zu rechnen.